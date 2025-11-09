Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται!

Επιτυχία σημειώνει το πρόγραμμα Youth Referees & Table Officials της ΕΟΚ, με την Πάτρα να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στα μικρά ηλικιακά πρωταθλήματα.

Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται! Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα U14 για τους Youth Refs του Προμηθέα
09 Νοέ. 2025 12:38
Pelop News

Εκαναν την πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα U14 οι Youth Refs του Προμηθέα, στο πλαίσιο του προγράμματος Youth Referees & Table Officials. Παρά τις δυσκολίες της πρεμιέρας, τα κορίτσια έζησαν την εμπειρία της διαιτησίας και πάτησαν γερά στα πόδια τους.!

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα Youth Referees & Table Officials εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης κι απευθύνεται σε νέους αθλητές και αθλήτριες του μπάσκετ ηλικίας από 16 έως 18 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση αθλητών/τριών μπάσκετ και η προώθησή τους ως διαιτητές και κριτές στα τουρνουά των μικρών ηλικιακών κατηγοριών (U13, U12, U11, U10).

Σκοποί του Προγράμματος

Οι σκοποί του προγράμματος Youth Referees & Table Officials είναι πολυδιάστατοι και αποσκοπούν στη δημιουργία μιας παιδαγωγικής και ουσιαστικής σχέσης μεταξύ των νέων διαιτητών/κριτών και των αθλητών. Μέσα από τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό ρόλο που θα αναλάβουν οι νέοι διαιτητές/κριτές, επιδιώκεται η καλλιέργεια μιας κουλτούρας εκμάθησης, σεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. Ο διαιτητής και οι κριτές συμβάλλουν στην ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα, επηρεάζοντας θετικά τους αθλητές. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση κουλτούρας στους θεατές των αγώνων –γονείς, φίλους και υποστηρικτές– καλλιεργώντας τον σεβασμό προς το έργο και τον ρόλο των νέων διαιτητών/κριτών. Επίσης, η εμπειρία των αθλητών/τριών ως διαιτητές/κριτές θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου και του έργου των διαιτητών/κριτών ως κύρια υποστηρικτικού παράγοντα στο παιχνίδι των αθλητών/τριών.

Είναι κι ένα προσωπικό στοίχημα του πατρινού προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο και των συνεργατών του, το οποίο κερδίζεται!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:10 Που θα δείτε τις μονομαχίες στην Σούπερ Λιγκ 1 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
13:59 Οργή από μητέρα θύματος των Τεμπών για τη βράβευση φοιτήτριας από τον Κώστα Αχ. Καραμανλή
13:55 Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!
13:50 Χιονοδρομικό: Το υπουργείο Τουρισμού… έριξε τα Καλάβρυτα
13:48 Πανηγυρικός Εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου στα Γαλαξιδιώτικα Αιγίου
13:39 Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, τη Δευτέρα η κηδεία του
13:35 Τρεις ιερείς (o ένας youtuber) διακινούσαν κοκαϊνη και παράνομους μετανάστες!
13:30 Πόρτο: Η πόλη του κρασιού, τι να δείτε
13:20 Εντυπωσιακή η πρώτη Open Day στη Σχολή Ικάρων
13:16 Πιάνουν δουλειά οι αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους καταυλισμούς Ρομά
13:13 Bόλος: Σάλος στην πόλη με πλωτάρχη που φέρεται να ασελγούσε σε παιδιά…
13:10 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εκτός τον Εσπερο και έκανε το 4Χ4
12:59 Τσουκαλάς: Ζητά απαντήσεις από τον πρωθυπουργό για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ
12:49 Κακοκαιρία: 40 ώρες ισχυρών καταιγίδων, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα, τι προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας ΧΑΡΤΕΣ
12:38 Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται!
12:38 Σφίγγει τον κλοιό η ΑΑΔΕ : Πλειστηριασμοί και διεθνείς έρευνες για μεγαλοοφειλέτες
12:29 Τσιάρας: «Κίνδυνος για τη φέτα και την κτηνοτροφία»
12:22 Πάτρα: «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» στο θέατρο act
12:21 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, τι βρέθηκε στο σπίτι του
12:13 Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα, ήθος και προοδευτική πορεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ