Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται!

Εκαναν την πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα U14 οι Youth Refs του Προμηθέα, στο πλαίσιο του προγράμματος Youth Referees & Table Officials. Παρά τις δυσκολίες της πρεμιέρας, τα κορίτσια έζησαν την εμπειρία της διαιτησίας και πάτησαν γερά στα πόδια τους.!

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα Youth Referees & Table Officials εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης κι απευθύνεται σε νέους αθλητές και αθλήτριες του μπάσκετ ηλικίας από 16 έως 18 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση αθλητών/τριών μπάσκετ και η προώθησή τους ως διαιτητές και κριτές στα τουρνουά των μικρών ηλικιακών κατηγοριών (U13, U12, U11, U10).

Σκοποί του Προγράμματος

Οι σκοποί του προγράμματος Youth Referees & Table Officials είναι πολυδιάστατοι και αποσκοπούν στη δημιουργία μιας παιδαγωγικής και ουσιαστικής σχέσης μεταξύ των νέων διαιτητών/κριτών και των αθλητών. Μέσα από τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό ρόλο που θα αναλάβουν οι νέοι διαιτητές/κριτές, επιδιώκεται η καλλιέργεια μιας κουλτούρας εκμάθησης, σεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. Ο διαιτητής και οι κριτές συμβάλλουν στην ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα, επηρεάζοντας θετικά τους αθλητές. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση κουλτούρας στους θεατές των αγώνων –γονείς, φίλους και υποστηρικτές– καλλιεργώντας τον σεβασμό προς το έργο και τον ρόλο των νέων διαιτητών/κριτών. Επίσης, η εμπειρία των αθλητών/τριών ως διαιτητές/κριτές θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου και του έργου των διαιτητών/κριτών ως κύρια υποστηρικτικού παράγοντα στο παιχνίδι των αθλητών/τριών.

Είναι κι ένα προσωπικό στοίχημα του πατρινού προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο και των συνεργατών του, το οποίο κερδίζεται!

