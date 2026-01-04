ΥΠΑ: «Μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό για το Βενιζέλος»

Δόθηκε εντολή σε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος να απογειωθεί, προκειμένου να διερευνήσει με ειδικά όργανα και τεχνικούς, την προέλευση των παρεμβολών στο FIR Αθηνών,

ΥΠΑ: «Μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό για το Βενιζέλος»
04 Ιαν. 2026 17:38
Pelop News

Για μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών και για πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) , αναφορικά με το πρόβλημα με τις πτήσεις από το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΥΠΑ, από το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκε εντολή σε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος να απογειωθεί, προκειμένου να διερευνήσει με ειδικά όργανα και τεχνικούς, την προέλευση των παρεμβολών στο FIR Αθηνών, οι οποίες έγιναν από αέρος και προκάλεσαν τα προβλήματα στις πτήσεις, ενώ να σημειωθεί πως έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΥΠΑ αναφέρει: «Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Ξεκίνησε η αποκατάσταση του προβλήματος στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος», πραγματοποιούνται πτήσεις

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

 

 

