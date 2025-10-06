Υπέκυψε η ηλικιωμένη από τη φωτιά στη Λαμία – Έδινε μάχη για 18 ημέρες στη ΜΕΘ

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε διαμέρισμα στη Λαμία, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα που είχε απεγκλωβιστεί βαριά τραυματισμένη, κατέληξε έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

06 Οκτ. 2025 14:42
Pelop News

Δεν τα κατάφερε τελικά η ηλικιωμένη γυναίκα που είχε διασωθεί από το φλεγόμενο διαμέρισμά της στη Λαμία, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, ύστερα από 18 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας με σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού, ωστόσο η επιδείνωση της κατάστασής της οδήγησε στη διακομιδή της στην Αθήνα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μάχη για τη ζωή της αποδείχθηκε άνιση.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει τα ξημερώματα της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στο διαμέρισμα όπου ζούσε με τον 89χρονο σύζυγό της και τον 49χρονο γιο τους, ο οποίος είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί. Και οι δύο άνδρες είχαν διαφύγει με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Στο Νοσοκομείο Λαμίας είχαν μεταφερθεί και δύο αστυνομικοί καθώς και ένας πολίτης που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ενοίκων, βοηθώντας τους πυροσβέστες μέσα σε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.
