Υπέρμαχος της δραχμής πρόσωπο στο ρόλο του οικονομικού συμβούλου στο κόμμα Καρυστιανού

Ποιο είναι το πρόσωπο που συνδέεται με στενή φιλία με τη Μαρία Καρυστιανού.

23 Ιαν. 2026 8:43
Pelop News

Η καθηγήτρια Οικονομικών και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία, Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, εμφανίζετα ως στενή φίλη της Μαρίας Καρυστιανού και οπως υποστήριξε η ίδια  θα έχει ρόλο οικονομικού συμβούλου στο νέο κόμμα, ωστόσο δε θα θέσει υποψηφιότητα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι γνωρίστηκαν πριν μερικούς μήνες. «Θα είμαι κοντά της αλλά δεν πρόκειται να βάλω υποψηφιότητα αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθώ στα οικονομικά. Επειδή πιστεύω ότι χρειάζεται η αλλαγή, θα προσφέρω όσο μπορώ», ενώ σε ερώτηση για τις εκτρώσεις η ίδια ανέφερε πως: «δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε – και αυτό το πιστεύω κι εγώ – ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μετριάζονται οι λόγοι για τους οποίους χρειάζονται οι εκτρώσεις. Έχει γίνει ένας υπολογισμός για το 2135 που θα είναι ο τελευταίος Έλληνας ή Ελληνίδα που θα γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Κάθε χρόνο γίνονται 40.000 εκτρώσεις. Αυτό είναι τρομακτικό».

H κ.Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, υπήρξε κατά το παρελθόν υπέρμαχος της επιστροφής στη δραχμή, αναφέροντας πως «οι απώλειες για τον λαό από τα μνημόνια ήταν σημαντικά μεγαλύτερες. Το εθνικό νόμισμα είναι μία τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε, ήταν ένα πήδημα στο κενό εκείνη την περίοδο».

 

