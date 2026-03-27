Υπέρταση στις νέες γυναίκες: Οι λόγοι πίσω από την ανησυχητική αύξηση

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι θάνατοι από υπερτασική καρδιοπάθεια στις γυναίκες 25-44 ετών αυξήθηκαν πάνω από τέσσερις φορές από το 1999 έως το 2023, με τους ειδικούς να ζητούν πιο έγκαιρη διάγνωση και πιο στοχευμένη πρόληψη.

27 Μαρ. 2026 16:43
Pelop News

Η υπέρταση, ο γνωστός «σιωπηλός δολοφόνος», φαίνεται να επιβαρύνει όλο και περισσότερο τις νεότερες γυναίκες, με νέα μελέτη να καταγράφει ανησυχητική άνοδο στους θανάτους από υπερτασική καρδιοπάθεια στις ηλικίες 25 έως 44 ετών. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας από ομάδα του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 1999 η υπερτασική καρδιοπάθεια αντιστοιχούσε σε 1,1 θανάτους ανά 100.000 γυναίκες αυτής της ηλικιακής ομάδας, ενώ το 2023 ο δείκτης είχε ανέβει σε 4,8 ανά 100.000. Σε όλη την περίοδο της ανάλυσης καταγράφηκαν περισσότερα από 29.000 περιστατικά θανάτου.

Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Η επικεφαλής της μελέτης, Alexandra Millhuff, σημείωσε ότι η αύξηση αυτή δείχνει πως ο καρδιαγγειακός κίνδυνος στις νέες γυναίκες συχνά υποτιμάται, με αποτέλεσμα καθυστερημένη διάγνωση και χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη παρέμβαση. Όπως επισημαίνεται, οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν αντιυπερτασική αγωγή σε χαμηλότερα ποσοστά από τους άνδρες, ενώ η ιατρική εστίαση παραδοσιακά ήταν πιο έντονη στους άνδρες και στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Στο πρόβλημα φαίνεται να συμβάλλουν και ειδικοί γυναικείοι παράγοντες κινδύνου, όπως οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, ανάμεσά τους η προεκλαμψία και ο διαβήτης κύησης. Παράλληλα, ρόλο παίζουν και παράγοντες του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπως η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η αυξημένη κατανάλωση νατρίου, το χρόνιο άγχος και ο διαταραγμένος ύπνος.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται

Η υπέρταση συχνά δεν δίνει σαφή συμπτώματα, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται «σιωπηλή». Όταν εμφανίζονται προειδοποιητικά σημάδια, μπορεί να περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, θολή όραση, πόνο στο στήθος ή ρινορραγίες. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό, νεφρική ανεπάρκεια και άλλες σοβαρές επιπλοκές.

Οι ειδικοί ζητούν πιο συστηματικό έλεγχο της πίεσης στις νεότερες ηλικίες, καλύτερη ενημέρωση και έγκαιρη θεραπεία, τονίζοντας ότι η πρόληψη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική πριν εμφανιστούν σοβαρές καρδιαγγειακές βλάβες.

