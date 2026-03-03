ΥΠΕΞ: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν» – Αμυντική η παρουσία στην Κύπρο

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία επιχείρηση κατά του Ιράν έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, δια της εκπροσώπου του, σε ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η Λάνα Ζωχιού υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν», διευκρινίζοντας πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και εντάσσονται στα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Όπως ανέφερε, «η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ελληνική παρουσία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις. «Δεν θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, εκφράζουμε όμως την αλληλεγγύη μας κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί», σημείωσε.

Η ίδια επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στον καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου, απορρίπτοντας σενάρια περί εμπλοκής της χώρας στη σύγκρουση.

Αναφορικά με τους Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, η κ. Ζωχιού ανέφερε ότι τα αιτήματα επαναπατρισμού ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες, διευκρινίζοντας πως από το Ιράν –όπου οι Έλληνες πολίτες είναι λιγότεροι από 100– δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής κανένα σχετικό αίτημα.

