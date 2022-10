ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τη σοκαριστική κατάρρευση της γέφυρας με 130 νεκρούς

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που δείχνουν την ώρα της κατάρρευσης γέφυρας στον ποταμό Ματσού.

Οι Αρχές εκτιμούν πως περίπου 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για θρησκευτική γιορτή Ντιβάλι πάνω στη γέφυρα και γύρω από αυτή, όταν τα καλώδια που την κράταγαν υποχώρησαν, καθώς έπεφτε η νύχτα.

Ινδία: ΒΙΝΤΕΟ σοκ από τη στιγμή που καταρρέει η γέφυρα – Στους 130 οι νεκροί

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε και το ΥΠΕΞ με μήνυμα μέσω των social media:

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους από την κατάρρευση της γέφυρας στην πόλη Μόρμπι της Ινδίας. Εκφράζουμε τις ευχές μας για την ταχεία διάσωση των αγνοουμένων και την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών» δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας».

Heartfelt condolences to the families who lost loved ones at the bridge collapse in Morbi,Gujarat, #India. We express our wishes for the swift rescue of the missing&speedy recovery to the injured. At this time of sorrow, #Greece stands in solidarity w/ the people & Gov’t of India pic.twitter.com/jqExYNWADA

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 31, 2022