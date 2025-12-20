«Υπήρχε σεβασμός, δέος και φόβος», ο Άρης Καβατζίκης για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη

Ο Άρης Καβατζίκης συνεργάστηκε με τις Ελένη Μενεγάκη, Φαίη Σκορδά και Δανάη Μπάρκα. Μαζί τους έζησε στο παρελθόν μπροστά και πίσω από της κάμερες.

Όπως τόνισε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», όλες τους έχουν τη δική τους προσωπικότητα και έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στις εκπομπές που παρουσίασαν.

«Η καθεμία τους έχει ξεχωριστό λόγο. Δεν θέλω να είμαι διπλωμάτης, αλλά αυτές οι γυναίκες είναι η επαγγελματική μου ζωή. Δεν μπορώ να διαλέξω μία, όλες τους ήταν ξεχωριστός σταθμός» λέει ο Άρης Καβατζίκης. Στη συνέχεια δέχτηκε ερώτηση για την Ελένη Μενεγάκη.

«Η περασμένη πενταετία που περάσαμε στο MEGA, όταν «χτίστηκε» το νέο κανάλι, με την ομάδα του “Πάμε Δανάη” θεωρώ ότι έδειξα περισσότερα κομμάτια του εαυτού μου. Με την Ελένη Μενεγάκη δεν ήμασταν φίλοι, συνεργάστηκα μαζί της στα πρώτα μου χρόνια. Υπήρχε σεβασμός, δέος, φόβος. Κολύμπησα στα πολύ βαθιά με την Ελένη Μενεγάκη».

«Με την Φαίη Σκορδά έχουμε ουσιαστική και βαθιά σχέση, που συζητάμε τα πάντα. Με την Δανάη Μπάρκα αναπτύχθηκε ουσιαστικό δέσιμο και νιώσαμε οικογένεια. Αυτό το ρίσκο μας ένωσε πολύ».

«Η μετάβαση στο Buongiorno ήταν μία ασφαλής αγκαλιά και safe place. Δεν έχω συνηθίσει το μοτίβο της εκπομπής, τις θεωρώ για τη δική μου προσωπικότητα πολύ δύσκολες εκπομπές. Είσαι συνέχεια στις επάλξεις», συμπλήρωσε.

«Μπλόκαρα με την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Κατερίνας Ζαρίφη. Επειδή υπάρχει ένας κοινός σκοπός, την επόμενη ημέρα θα είναι όλα μέλι γάλα. Η ένταση έγινε μετά από τη συνέντευξη με την Κλέλια Ρένεση. Εγώ για να κλείσω αυτή τη συνέντευξη μόχθησα πολύ, γιατί η Κλέλια δεν μιλάει τηλεοπτικά».

«Επειδή μου έκανε την τιμή και μίλησε για όλα, πιο πολύ στενοχωρήθηκα ότι το φως έπεσε σε μία λάθος παράμετρο, γιατί είχαμε παίξει μία πολύ ωραία συνέντευξη και όλο το focus αποσυγκεντρώθηκε και έπεσε πάνω στα παιδιά», εξήγησε.

