Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου στην Καβάλα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 14 οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν για τον περιορισμό της φωτιάς δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και πλέον η φωτιά έχει οροθετηθεί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



