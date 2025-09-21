Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ.

21 Σεπ. 2025 20:20
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου στην Καβάλα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 14 οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν για τον περιορισμό της φωτιάς δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και πλέον η φωτιά έχει οροθετηθεί.
