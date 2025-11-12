Υπό παρακολούθηση η γέφυρα του Πείρου: Κυκλοφορία σε ένα ρεύμα μέχρι τον Μάιο του 2026

Με περιορισμούς θα συνεχιστεί για σχεδόν δύο ακόμη χρόνια η κυκλοφορία στη γέφυρα του ποταμού Πείρου, στη Δυτική Αχαΐα, καθώς εντάχθηκε στο πανελλαδικό πρόγραμμα «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δομική υγεία κρίσιμων υποδομών.

Με περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων λειτουργεί από τον περασμένο Οκτώβριο η γέφυρα του ποταμού Πείρου, στην ΕΟ 31, ΒΙΠΕ Πατρών – Θεριανό, στο πλαίσιο ενός πανελλαδικού προγράμματος, που έχει στόχο την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ευαίσθητων και καταπονημένων υποδομών, δίνοντας στους επιστήμονες όλες τις πληροφορίες για τη δομική τους υγεία, κ.ά.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο σε ένα ρεύμα, που εναλλάσσεται ανά κατεύθυνση με φωτεινούς σηματοδότες και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν υπόνοιες για φέρουσα ικανότητα της γέφυρας. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας, η μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας έχει ισχύ έως τις 25 Μαΐου του 2026, οπότε και θα βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Μέχρι τότε, οι οδηγοί θα πρέπει να επιδείξουν υπομονή για τις ουρές που σχηματίζονται αρκετές φορές την ημέρα, μιας και ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί την ΒΙΠΕ Πατρών και αρκετές κοινότητες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Να σημειωθεί ότι η γέφυρα του Πείρου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας «Εξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», που υλοποιείται από τις εταιρείες ΟΤΕ, Globitel και ΤΕΡΝΑ. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ για όλη τη χώρα, προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης της δομικής υγείας γεφυρών σε πραγματικό χρόνο, μέσω αισθητήρων και εξειδικευμένου λογισμικού.

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθεί 20 γέφυρες στο πρόγραμμα παρακολούθησης και μια από αυτές, είναι η γέφυρα του Πείρου.

Να σημειωθεί ότι το 2023 είχε καταρρεύσει η υπό κατεδάφιση γέφυρα στην Πάτρα, η οποία ήταν μια από τις τέσσερις που είχε αποφασιστεί να κατεδαφιστούν. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εξαχθούν πολλά συμπεράσματα για εκατοντάδες άλλες γέφυρες.

