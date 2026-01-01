Υποδοχή του 2026 για τους αγρότες στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών

Στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό της Πάτρας, υποδέχθηκαν το 2026, οι αγρότες της Αχαΐας.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κυκλοφορίας και προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα μετακίνησης, από το μεσημέρι της Τρίτης, η Περιμετρική Οδός, στο ύψος της Εγλυκάδας, άνοιξε προσωρινά για τη διέλευση των οχημάτων.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη παραμένει ελεύθερη και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτες ανάγκες και λόγους οδικής ασφάλειας.

