Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή πολιτική της χώρας ανοίγουν οι συμφωνίες παραχώρησης για έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, που υπεγράφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού.

16 Φεβ. 2026 11:51
Με την υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY, η Ελλάδα προχωρά σε ένα νέο στάδιο στην αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων, εντασσόμενη πιο ενεργά στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσώπησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Αριστοφάνης Στεφάτος. Από την πλευρά της κοινοπραξίας υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Chevron Γκάβιν Λιούις και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENIQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισης.

Πριν από τις υπογραφές πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις από τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Περιβάλλοντος, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και εκπροσώπους των δύο εταιρειών. Μετά την τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου προγραμματίστηκε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες του ερευνητικού προγράμματος και τα επόμενα στάδια υλοποίησης.

Οι συμβάσεις αφορούν τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος» και «Α2», καθώς και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», όπου η κοινοπραξία έχει ήδη αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής. Πρόκειται για συμφωνίες που δίνουν αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και, εφόσον επιβεβαιωθούν κοιτάσματα, εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση των συμβάσεων στη Βουλή προς κύρωση, ώστε να ξεκινήσει το ερευνητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και εντατικοποίησης επαφών της ελληνικής κυβέρνησης με μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, με στόχο την επανεκκίνηση των ερευνών και την προσέλκυση επενδύσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

