Υπογράφηκε η νέα Συλλογική Σύμβαση στα ζαχαρώδη – Τι προβλέπει για μισθούς και επιδόματα

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον χώρο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με συμφωνία που αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες εργαζόμενους τα επόμενα χρόνια.

Υπογράφηκε η νέα Συλλογική Σύμβαση στα ζαχαρώδη – Τι προβλέπει για μισθούς και επιδόματα
03 Μαρ. 2026 13:22
Pelop News

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 υπεγράφη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κλάδο της βιομηχανίας και βιοτεχνίας ζαχαρωδών προϊόντων, με χρονική ισχύ από το 2026 έως και το 2028.

Στη συμφωνία συμμετείχαν ο ΣΕΒ, η Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΒΖΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και η ΓΣΕΕ, έπειτα από σχετική πρόσκληση της Ομοσπονδίας.

Πρόκειται για την πρώτη σύμβαση που υπογράφεται στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στο νέο θεσμικό περιβάλλον των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Οι βασικές προβλέψεις

Η σύμβαση περιλαμβάνει μισθολογικές αυξήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, από τον Ιανουάριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 20% στις αποδοχές τεχνίτη για όσους απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες. Θεσπίζεται επίσης επίδομα προϋπηρεσίας έως δέκα τριετίες, με προσαύξηση 5% ανά τριετία, καθώς και επίδομα γάμου 10%.

Επιπλέον, καθιερώνεται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 10% για αποφοίτους τουριστικών σχολών και 5% για αποφοίτους σχολών της ΔΥΠΑ.

Στοιχεία για τον κλάδο

Ο κλάδος παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων αποτελεί διαχρονικά σημαντικό τμήμα της μεταποίησης. Το 2024 οι εξαγωγές του διαμορφώθηκαν στα 416 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 11,2%.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση δύναται, εφόσον κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, να καλύψει περισσότερους από 23.000 εργαζόμενους σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας.

Δήλωση ΣΕΒ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος στηρίζει την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη τόσο τις δυνατότητες των επιχειρήσεων όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία εντάσσεται στο νέο πλαίσιο ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ