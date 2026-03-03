Υπογράφηκε η νέα Συλλογική Σύμβαση στα ζαχαρώδη – Τι προβλέπει για μισθούς και επιδόματα

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 υπεγράφη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κλάδο της βιομηχανίας και βιοτεχνίας ζαχαρωδών προϊόντων, με χρονική ισχύ από το 2026 έως και το 2028.

Στη συμφωνία συμμετείχαν ο ΣΕΒ, η Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΒΖΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και η ΓΣΕΕ, έπειτα από σχετική πρόσκληση της Ομοσπονδίας.

Πρόκειται για την πρώτη σύμβαση που υπογράφεται στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στο νέο θεσμικό περιβάλλον των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Οι βασικές προβλέψεις

Η σύμβαση περιλαμβάνει μισθολογικές αυξήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, από τον Ιανουάριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 20% στις αποδοχές τεχνίτη για όσους απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες. Θεσπίζεται επίσης επίδομα προϋπηρεσίας έως δέκα τριετίες, με προσαύξηση 5% ανά τριετία, καθώς και επίδομα γάμου 10%.

Επιπλέον, καθιερώνεται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 10% για αποφοίτους τουριστικών σχολών και 5% για αποφοίτους σχολών της ΔΥΠΑ.

Στοιχεία για τον κλάδο

Ο κλάδος παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων αποτελεί διαχρονικά σημαντικό τμήμα της μεταποίησης. Το 2024 οι εξαγωγές του διαμορφώθηκαν στα 416 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 11,2%.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση δύναται, εφόσον κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, να καλύψει περισσότερους από 23.000 εργαζόμενους σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας.

Δήλωση ΣΕΒ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος στηρίζει την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη τόσο τις δυνατότητες των επιχειρήσεων όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία εντάσσεται στο νέο πλαίσιο ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

