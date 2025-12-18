ΥΠΟΙΚ: Δεν προβλέπεται νέα ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο

Το υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει σενάρια για νέα ρύθμιση οφειλών. Εστίαση σε 24 δόσεις και εξωδικαστικό. Στοιχεία ΑΑΔΕ για χρέη 112 δισ. ευρώ.

ΥΠΟΙΚ: Δεν προβλέπεται νέα ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο
18 Δεκ. 2025 8:49
Pelop News

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί νέας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, είτε με αναβίωση των 120 δόσεων είτε με εξατομικευμένες λύσεις βάσει κριτηρίων όπως εισόδημα, περιουσία ή ιστορικό πληρωμών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία σχετική σκέψη στον ορίζοντα. Οι ισχύουσες επιλογές περιορίζονται σε δύο άξονες: τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 δόσεων για οφειλές σε Εφορία και ΚΕΑΟ, καθώς και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε περίπου 112,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 69,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρήσεις και 43 δισ. ευρώ φυσικά πρόσωπα. Το 90,4% των οφειλετών έχει χρέη μέχρι 10.000 ευρώ, ενώ το 96,5% του συνολικού ποσού προέρχεται από μεγαλύτερες οφειλές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:36 Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
10:35 Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών
10:34 Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο εγκαυματίας ΦΩΤΟ
10:30 «Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο
10:26 Τα «έξυπνα» σνακ που οδηγούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
10:20 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα
10:15 ΑΠΣ Πάτραι: «Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας»
10:15 Κινητοποιήσεις αγροτών: Ωράρια αποκλεισμών και συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα, πού υπάρχουν μπλόκα
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:05 Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
10:04 Αγρίνιο: Τα όσα είπε ο 9χρονος για το «χορήγηση» φαρμάκου σε συμμαθητή, η απάντηση της διευθύντριας
9:59 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
9:53 Πυκνά φρύδια: Πως θα τα αποκτήσετε…στο σπίτι
9:50 Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ
9:47 Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι
9:40 Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα
9:37 Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες
9:29 Νέα ωκεανογραφική αποστολή στη Σαντορίνη: Εστίαση στο σεισμικό σμήνος του 2025
9:24 Αγρότης μόνος.. σε μπλόκο στην Αμοργό ΦΩΤΟ
9:21 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία, κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ