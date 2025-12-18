ΥΠΟΙΚ: Δεν προβλέπεται νέα ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί νέας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, είτε με αναβίωση των 120 δόσεων είτε με εξατομικευμένες λύσεις βάσει κριτηρίων όπως εισόδημα, περιουσία ή ιστορικό πληρωμών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία σχετική σκέψη στον ορίζοντα. Οι ισχύουσες επιλογές περιορίζονται σε δύο άξονες: τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 δόσεων για οφειλές σε Εφορία και ΚΕΑΟ, καθώς και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε περίπου 112,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 69,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρήσεις και 43 δισ. ευρώ φυσικά πρόσωπα. Το 90,4% των οφειλετών έχει χρέη μέχρι 10.000 ευρώ, ενώ το 96,5% του συνολικού ποσού προέρχεται από μεγαλύτερες οφειλές.

