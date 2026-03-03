Υπόθεση εκβίασης Κοροβέση: Καταδίκες για όλους πρότεινε ο εισαγγελέας – Τέλος Μαρτίου συνεχίζεται η δίκη

Στις 30 Μαρτίου έχει οριστεί η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών για την υπόθεση εκβίασης με καταγγέλλοντα τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Κοροβέση. Τότε θα ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής πρότασης.

Χθες, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την καταδίκη και των έξι κατηγορουμένων, περιγράφοντας μια υπόθεση με σαφή χαρακτηριστικά οργανωμένης δράσης. Οπως ανέφερε, οι πράξεις που αποδίδονται στους βασικούς κατηγορούμενους στοιχειοθετούν εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, τόσο σε τετελεσμένη μορφή όσο και σε απόπειρα, με επιβαρυντικές περιστάσεις που συνδέονται με τη βλάβη του δημόσιου λειτουργήματος του παθόντος. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να άσκησαν πιέσεις, προβάλλοντας την απειλή δημοσιοποίησης στοιχείων που θα μπορούσαν να πλήξουν την πολιτική και κοινωνική εικόνα του αντιπεριφερειάρχη. Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, στοιχείο που, κατά την άποψή του, ενισχύει τη σοβαρότητα των πράξεων.

Για τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους, τρεις δικηγόρους και έναν ιδιώτη, υποστήριξε ότι δεν είχαν απλώς περιφερειακό ρόλο, αλλά συμμετείχαν ενεργά, παρέχοντας άμεση συνδρομή και εντασσόμενοι σε κοινό σχέδιο δράσης. Μίλησε για δομημένη συνεργασία με διακριτούς ρόλους, που συγκροτεί, όπως είπε, μορφή συμμορίας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασε η υπεράσπιση. Ο δικηγόρος Κώστας Κρεμμύδας, σχολιάζοντας την πρόταση, ανέφερε ότι το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία της ακροαματικής διαδικασίας και όχι τις ενδείξεις που οδήγησαν στην παραπομπή. Οπως τόνισε, για την καταδίκη απαιτείται σαφής και πλήρης απόδειξη, πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, υποστηρίζοντας ότι στην παρούσα υπόθεση αναδείχθηκαν αντιφάσεις και κενά που δεν επιτρέπουν μια τέτοια κρίση.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στο τέλος του μήνα με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, ενώ στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποσυρθεί για να εκδώσει την απόφασή του.

