Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»

Για τις 10 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, που κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σχετικά με ισχυρισμούς περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων.

05 Νοέ. 2025 12:38
Pelop News

Το ΣΤ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης για τις 10 Νοεμβρίου, στην υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, οι οποίοι κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, είναι γνωστοί με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα.

Η δευτεροβάθμια δίκη προσδιορίστηκε με ταχύ ρυθμό, καθώς τον προσεχή Φεβρουάριο παραγράφονται τα αδικήματα, γεγονός που καθιστά την εξέλιξή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορος του κ. Δεστεμπασίδη, Ιπποκράτης Μυλωνάς, επικαλούμενος νοσηλεία του πελάτη του λόγω χειρουργικής επέμβασης.
Στη δίκη παρίστανται, όπως και στην πρωτόδικη διαδικασία, τα πολιτικά και άλλα πρόσωπα που είχαν μηνύσει τους δύο μάρτυρες για τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει ως προστατευόμενοι στην υπόθεση Novartis.

Συγκεκριμένα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν οι: Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας και η σύζυγός του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και Νίκος Μανιαδάκης.

Παρόντες στη χθεσινή διαδικασία ήταν ο κ. Στουρνάρας, η σύζυγός του καθώς και ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτόδικη δίκη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων σε ποινές φυλάκισης με αναστολή — 25 μηνών για τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μηνών για τη Μαρία Μαραγγέλη.
