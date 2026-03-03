Υπόθεση Σούδας: Στον εισαγγελέα τα στοιχεία της ΕΥΠ για τον 36χρονο που κρατείται για παράνομη παραμονή

Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται ο 36χρονος που προσήχθη στην Αθήνα ως ύποπτος για κατασκοπευτική δράση στη Σούδα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί ο φάκελος της ΕΥΠ, ενώ σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές.

03 Μαρ. 2026 11:14
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης του 36χρονου Γεωργιανού, αζερικής καταγωγής, ο οποίος προσήχθη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην Αθήνα ως ύποπτος για κατασκοπευτική δραστηριότητα στη Σούδα και κρατείται επί του παρόντος για παράνομη παραμονή στη χώρα. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αναμένεται να διαβιβαστούν σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και να κινηθεί η διαδικασία σύλληψης για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Η προκαταρκτική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανατεθεί πιθανότατα στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει το σύνολο των δεδομένων της υπόθεσης, με στόχο τη συγκρότηση πλήρους δικογραφίας και την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Πηγές αναφέρουν ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει ήδη παραδώσει στην Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις και τις επαφές του 36χρονου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας για τη διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων εκτός Ελλάδας.

Ο 36χρονος φέρεται να εντοπίστηκε στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου, ημερομηνία άφιξής του στη Σούδα.

Αυξημένη επιφυλακή

Οι εξελίξεις εντάσσονται σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης επιφυλακής των ελληνικών Αρχών λόγω των διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τόσο η Ελληνική Αστυνομία όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές και πιθανούς στόχους.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η φρούρηση σε διπλωματικές αποστολές, όπως οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ υπό προστασία τελούν και άλλοι χώροι αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές και κατοικίες.

Παράλληλα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και σε βασικά αεροδρόμια της χώρας, με έμφαση στην Αθήνα, την Κρήτη, την Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο και άλλα νησιά, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

