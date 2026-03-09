Υπόθεση συνταξιούχου μαιευτήρα: Ο ιατρικός κόσμος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και ζητά παραδειγματική τιμωρία

Η δημοσιοποίηση της σύλληψης του γιατρού, όπως ήταν αναμενόμενο, τέθηκε στο επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας και δη της ιατρικής κοινότητας. Μάλιστα η ουσία και η βαρύτητα του γεγονότος επισκιάστηκε από την αναζήτηση του ποιος είναι.

Πολλοί έσπευσαν να ονοματίσουν και να εντοπίσουν ενόχους, βάζοντας στο κάδρο έναν ολόκληρο επιστημονικό κλάδο. Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά, με την ψηφιακή δικαστική αίθουσα να κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιοποιήθηκε και η φωτογραφία του συλληφθέντος, πριν ακόμα προλάβει να απολογηθεί. Κι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που ο νόμος απαγορεύει ρητά τη δημοσιοποίηση των αρχικών του ονόματος του συλληφθέντος στα ΜΜΕ, όπως και τη δημοσιοποίηση στοιχείων που τον σκιαγραφούν.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου, η οποία προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης.

Ειδικότερα, σε αυτή αναφέρει: «Επιθυμώ θεσμικά να εκφράσω τον απόλυτο αιφνιδιασμό και τον βαθύτατο αποτροπιασμό σύσσωμης της ιατρικής κοινότητας της περιοχής μας για τα αδιανόητα γεγονότα που ήρθαν στο φως από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές».

Ακολούθως εξηγεί ότι: «Ο εν λόγω ιδιώτης, συνταξιούχος, πρώην γυναικολόγος, δεν αποτελεί ενεργό μέλος του Συλλόγου μας, ενώ δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις πειθαρχικές μας διαδικασίες. Η ιατρική κοινότητα δηλώνει συγκλονισμένη, καθώς φέρεται να ενέχεται σε πράξεις που έρχονται σε πλήρη, ριζική και αντιδιαμετρική αντίθεση με την ίδια τη φύση του ιατρικού λειτουργήματος.

Τονίζουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι οι επαίσχυντες κακουργηματικές πράξεις αυτές προσβάλλουν βάναυσα τον όρκο του Ιπποκράτη και την ύψιστη αποστολή του ιατρικού λειτουργήματος».

Και καταλήγει: «Εχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία τέτοιων αποτρόπαιων συμπεριφορών, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας».

