Υπόθεση «Βιολάντα»: Νέος πραγματογνώμονας στις έρευνες – Απεργιακή απάντηση για το εργοδοτικό έγκλημα

Σε νέα φάση περνά η διερεύνηση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργάτριες, την ώρα που οι εργαζόμενοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, απαιτώντας μέτρα ασφάλειας και απόδοση ευθυνών.

03 Φεβ. 2026 13:49
Pelop News

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το αίτημα του Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα στις έρευνες που αφορούν τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργάτριες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Λιατίφης, ο νέος πραγματογνώμονας, ο οποίος μεταβαίνει από την Αθήνα και διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο, αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του την Πέμπτη. Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται μετά από πιέσεις του Εργατικού Κέντρου, με στόχο την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την αποσαφήνιση κρίσιμων στοιχείων της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται απεργιακή συγκέντρωση εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών έξω από το Υπουργείο Εργασίας, με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Η κινητοποίηση προκηρύχθηκε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά, ως άμεση απάντηση στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τρίκαλα, το οποίο οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν ανοιχτά ως «εργοδοτικό έγκλημα».

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν εργαζόμενοι από δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου, με πανό και συνθήματα που καταγγέλλουν την απουσία ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. «Δεν μιλάμε για αριθμούς και κέρδη, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές», τονίζουν, διαμηνύοντας ότι «το έγκλημα στα Τρίκαλα δεν θα συγκαλυφθεί».

Μιλώντας στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στην EMFI (πρώην ΕΒΓΑ), Παναγιώτης Χαϊνάς, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων: «Διεκδικούμε πραγματικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δεν θα θρηνήσουμε άλλους νεκρούς στον βωμό του κέρδους».

Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, μέχρι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και ουσιαστική θωράκιση της ασφάλειας στα εργοστάσια, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες.

