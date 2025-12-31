Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
Παράταση ενός μήνα δόθηκε στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με σημερινή (31.12.2025) ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων.
