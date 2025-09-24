Υπουργείο Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για λειτουργία νοσοκομείων και φαρμακευτική δαπάνη

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο φέρει τίτλο «Ερανιστικό Νομοσχέδιο» και περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που καλύπτουν από τη στελέχωση των νοσοκομείων έως τη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης και τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η σύνταξη του νομοσχεδίου ήταν επίπονη, αλλά επιτρέπει την επίλυση πολλών κρίσιμων ζητημάτων για τους ασθενείς και το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). «Προχωρούμε μπροστά με λύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στόχοι του νομοσχεδίου

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται:

Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΕΣΥ και η αποτελεσματική ρύθμιση θεμάτων προσωπικού.

Ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων, όπως ο ΕΟΠΥΥ, το ΙΦΕΤ ΜΑΕ και η ΕΚΑΠΥ.

Η ενίσχυση και στελέχωση των νοσοκομείων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η ορθή λειτουργία των φαρμακείων και η υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Η εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) και των ιδιωτικών κλινικών.

Κύρια σημεία των ρυθμίσεων

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων ξεχωρίζουν:

Η αναδιάρθρωση και ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων φορέων.

Η αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας του προσωπικού και η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου για ιατρούς των ΤΟΜΥ και επικουρικό προσωπικό.

Η εισαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με τη μορφή βιοδεικτών για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνου.

Η διασφάλιση πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των εφήβων και των πολιτών κατά της COVID-19.

Η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Η υποστήριξη της λειτουργίας των ιδιωτικών φαρμακείων και του προγράμματος παράδοσης Φ.Υ.Κ. μέσω αυτών.

Η επιχορήγηση και η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Η ορθή και ασφαλής λειτουργία των ΜΗΝ και των ιδιωτικών κλινικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου και να συμμετάσχουν στη διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας του opengov.gr ΕΔΩ.

