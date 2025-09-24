Υπουργείο Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για λειτουργία νοσοκομείων και φαρμακευτική δαπάνη

Το νομοσχέδιο φέρνει ρυθμίσεις για το προσωπικό των νοσοκομείων, τη φαρμακευτική δαπάνη και τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων

Υπουργείο Υγείας: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για λειτουργία νοσοκομείων και φαρμακευτική δαπάνη
24 Σεπ. 2025 9:48
Pelop News

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο φέρει τίτλο «Ερανιστικό Νομοσχέδιο» και περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που καλύπτουν από τη στελέχωση των νοσοκομείων έως τη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης και τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η σύνταξη του νομοσχεδίου ήταν επίπονη, αλλά επιτρέπει την επίλυση πολλών κρίσιμων ζητημάτων για τους ασθενείς και το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). «Προχωρούμε μπροστά με λύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στόχοι του νομοσχεδίου

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται:

  • Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΕΣΥ και η αποτελεσματική ρύθμιση θεμάτων προσωπικού.
  • Ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.
  • Η εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων, όπως ο ΕΟΠΥΥ, το ΙΦΕΤ ΜΑΕ και η ΕΚΑΠΥ.
  • Η ενίσχυση και στελέχωση των νοσοκομείων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Η ορθή λειτουργία των φαρμακείων και η υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
  • Η εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
  • Ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) και των ιδιωτικών κλινικών.

Κύρια σημεία των ρυθμίσεων

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων ξεχωρίζουν:

  • Η αναδιάρθρωση και ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων φορέων.
  • Η αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας του προσωπικού και η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου για ιατρούς των ΤΟΜΥ και επικουρικό προσωπικό.
  • Η εισαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με τη μορφή βιοδεικτών για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνου.
  • Η διασφάλιση πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των εφήβων και των πολιτών κατά της COVID-19.
  • Η επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
  • Η υποστήριξη της λειτουργίας των ιδιωτικών φαρμακείων και του προγράμματος παράδοσης Φ.Υ.Κ. μέσω αυτών.
  • Η επιχορήγηση και η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
  • Η ορθή και ασφαλής λειτουργία των ΜΗΝ και των ιδιωτικών κλινικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου και να συμμετάσχουν στη διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας του opengov.gr ΕΔΩ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:32 Επεισοδιακή σύλληψη Παλαιστίνιου στην Αθήνα: «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ