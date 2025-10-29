Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα για ΟΠΕΚΕΠΕ και γραφειοκρατία

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο αποτυπώνονται οι παθογένειες δεκαετιών και μετά τις αποκαλύψεις για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό.

Σε αυτό θα παρουσιαστούν, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με στόχο την εξυγίανση του οργανισμού και τη διαφάνεια στις πληρωμές.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις», είχε ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, καταδεικνύοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να διορθώσει τα κακώς κείμενα με «οδηγό» την ψηφιοποίηση, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τη «στεγανοποίηση» που παρέχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με την τεχνογνωσία που διαθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει ειδική αναφορά στην εισαγωγική τοποθέτησή του, εξηγώντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το 2026, τα οποία πρέπει να τηρηθούν για να γίνει ομαλά ο μετασχηματισμός του οργανισμού και, αφενός, να μην διαταραχθούν οι πληρωμές – αποζημιώσεις στους έντιμους αγρότες, αφετέρου, να δοθεί θετικό σήμα στην Κομισιόν, ανάκτησης της αξιοπιστίας μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, μάλιστα, να ζητήσει υπομονή από τον αγροτικό κόσμο αναφορικά με το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών, που δικαιολογημένα τους έχει δυσκολέψει πολύ.

Οι διαδικασίες πρέπει να «τρέξουν», δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ πρέπει να υποβάλλει προτάσεις μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, για το έργο της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αυτήν. Οι διαδικασίες πρέπει να «τρέξουν», καθώς αυτό έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με δικαιούχο την ΑΑΔΕ, ενώ η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), διά της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ορίστηκε φορέας ωρίμανσης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 8.800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μείωση γραφειοκρατίας και απολογισμός αντιπυρικής περιόδου

Σε πρώτο κυβερνητικό πλάνο παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να παρουσιάζει μια νέα πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη και την οικονομική δραστηριότητα, με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στη συνεχιζόμενη μάχη για μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία αποφέρει αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναμένεται να προχωρήσει στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου για το 2025, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει στη σημασία της πρόληψης, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας αλλά και στην αξία της ατομικής ευθύνης, όπως συνέβη με τον καθαρισμό των οικοπέδων.

