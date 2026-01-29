Ύστατο «χαίρε» στην Ουρανία Θεοφίλη: Ομορφη ψυχή, όπως τα άνθη που πουλούσε

Γλυκομίλητη και ευγενής, συζητούσε με τους πελάτες της, έκανε τις προτάσεις της με διακριτικότητα και φρόντιζε να φεύγουν όλοι ικανοποιημένοι από τον χώρο της

Ανθη πουλούσε και ανθισμένος ήταν ο ψυχικός κόσμος της Ουρανίας Ιωαν. Θεοφίλη, την οποία αποχαιρέτησε χθες η τοπική κοινωνία στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.

Αλλωστε απέναντι από την είσοδο του Α’ Κοιμητηρίου, ανάμεσα στα άνθη της, είχε συνηθίσει να τη βλέπει και να τη συναντά η πατραϊκή κοινωνία. Εκεί ήταν η καθημερινή της επαγγελματική έδρα, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών με ήθος και συνέπεια.

Απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 59 ετών το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, ενώ βρισκόταν στην κατοικία της. Αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και τα συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, αλλά ήταν πλέον αργά. Είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι είχε βγει νικήτρια από την αναμέτρησή της με το θηρίο του καρκίνου και συνέχιζε τη ζωή της με αισιοδοξία.

Ο χαρακτήρας της και η ψυχή της ήταν λες και είχαν μπολιαστεί από το λεπτό και ευγενές άρωμα των λουλουδιών ανάμεσα στα οποία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Μεγάλωσε μέσα στο ανθοπωλείο το οποίο αρχικά διατηρούσε ο πατέρας της και ακολούθως τον διαδέχτηκε εκείνη.

Εύχαρις και απλή, η Ουρανία Θεοφίλη ήταν πάντα έτοιμη να προτείνει στον πελάτη της το κατάλληλο άνθος για την περίσταση που το ήθελε. Ο τρόπος με τον οποίο επέλεγε τα λουλούδια και τα μεταμόρφωνε σε ιδιαίτερα καλαίσθητα μπουκέτα και συνθέσεις μαρτυρούσαν μία ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Με την πρώτη ματιά που έριχνε στους ανθρώπους που έμπαιναν στο ανθοπωλείο διαμόρφωνε εικόνα για τα λουλούδια που τους ταίριαζαν. Γλυκομίλητη και ευγενής, συζητούσε με τους πελάτες της, έκανε τις προτάσεις της με διακριτικότητα και φρόντιζε να φεύγουν όλοι ικανοποιημένοι από τον χώρο της.

Στην καλοσυνάτη φιγούρα της και στον εξαιρετικό χαρακτήρα της αναφέρθηκαν χθες και οι ιερείς οι οποίοι τέλεσαν την εξόδιο ακολουθία. Υπογράμμισαν την εντιμότητά της, την αγωνιστικότητά της, την προσφορά της στον άνθρωπο και την κοινωνία και, όπως υπαγορεύει και το όνομά της, ήταν φίλη του Θεού, άνθρωπος πιστός.

Ολα αυτά αγάπησαν στην Ουρανία Θεοφίλη οι δεκάδες συμπολίτες που παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία της, συμπαραστεκόμενοι στον σύζυγό της Νίκο Μπούλη, την κόρη της Ακριβή, τα αδέλφια της Γεώργιο και Παναγιώτα Θεοφίλη και τα ανίψια της Γιάννη και Λένα, Ελένη, Ευδοκία.

