Ζαχαράκη για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ντροπιαστική εικόνα» – Στο επίκεντρο η ασφάλεια των πανεπιστημίων

Στα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των ΑΕΙ αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ζητώντας πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων και τονίζοντας ότι η πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών αποτελεί προτεραιότητα.

09 Φεβ. 2026 13:48
Pelop News

Στα πρόσφατα περιστατικά έντασης που καταγράφηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (9/2/2026) στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open. Όπως υπογράμμισε, η εικόνα που προβλήθηκε είναι «ντροπιαστική» και δεν αντανακλά τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος, το οποίο χαρακτήρισε εξωστρεφές με σημαντική επιστημονική δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες.

Η υπουργός ανέφερε ότι ζητήθηκαν άμεσα εξηγήσεις για τα γεγονότα, με προθεσμία 48 ωρών, ενώ μετά και από συνάντηση που είχε με τον πρύτανη του ΑΠΘ Κυριάκο Αναστασιάδη τόνισε πως στόχος δεν είναι απλώς η διαχείριση του περιστατικού, αλλά η ουσιαστική αποτροπή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

Παράλληλα επισήμανε ότι, παρά τη μείωση περιστατικών βίας τα τελευταία χρόνια, απαιτείται συνεχής εγρήγορση. Επανέλαβε ότι ο νόμος εφαρμόζεται, αναφέροντας ως παράδειγμα τη διαγραφή 308.000 ανενεργών φοιτητών από τα μητρώα των πανεπιστημίων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας, καταλήψεων και φθορών σε πανεπιστημιακούς χώρους.

Αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας, σημείωσε ότι όλα τα πανεπιστήμια της χώρας έχουν ήδη καταθέσει σχέδια προστασίας έως το τέλος Δεκεμβρίου, τα οποία αξιολογούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όπως είπε, θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για εξοπλισμό, φύλαξη και άλλα μέσα προστασίας, ενώ μέσα στη χρονιά αναμένονται σχετικοί διαγωνισμοί και υπουργικές αποφάσεις.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι τα σχέδια ασφάλειας είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ιδρύματος και λαμβάνουν υπόψη και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, διερευνάται αν υπήρξε επαρκής ενημέρωση για την εκδήλωση που οδήγησε στα επεισόδια και αν λειτούργησαν τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα.

«Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η διασφάλιση της κανονικότητας στα πανεπιστήμια και η προστασία της ακαδημαϊκής ζωής, ενώ υπογράμμισε ότι το έργο πολλών πρυτανικών αρχών για την αναβάθμιση των ιδρυμάτων δεν πρέπει να επισκιάζεται από μεμονωμένα περιστατικά.

