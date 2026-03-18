Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης

Σαφές πολιτικό και εκπαιδευτικό μήνυμα για την κατάσταση στα σχολεία έστειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ERTnews Radio, υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να περιγράφεται με όρους γενικευμένης απαξίωσης. Όπως τόνισε, τα σχολεία δεν είναι ζούγκλα, ενώ επισήμανε ότι η πλειονότητα των σχολικών μονάδων λειτουργεί ομαλά, με τη συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μέσα στο σχολικό περιβάλλον, μιλώντας για ένα «τρίγωνο» που πρέπει να παραμένει ενεργό και σταθερό: παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς. Σύμφωνα με την ίδια, η ασφάλεια και η συνεργασία μέσα στη σχολική κοινότητα δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά βασικές προϋποθέσεις ώστε το σχολείο να παραμένει ένας χώρος προστασίας, ορίων και ουσιαστικής παιδαγωγικής λειτουργίας.

Αναφερόμενη στην απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και επανέλαβε ότι έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει χαρακτήρα συγκάλυψης, αλλά αποσκοπεί στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι όπου εντοπιστούν αμέλειες ή παραλείψεις θα υπάρξουν συνέπειες. Ταυτόχρονα, έδωσε έμφαση στην πρόληψη, λέγοντας ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών εκ των υστέρων, αλλά και η δημιουργία υγιών σχέσεων μέσα στο σχολείο πριν φτάσουν οι καταστάσεις σε ακραίο σημείο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι το σχολείο πρέπει να είναι χώρος όπου τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται προστατευμένοι. Υπογράμμισε πως η ύπαρξη σαφών κανόνων και σταθερών ορίων λειτουργεί τελικά υπέρ των παιδιών, καθώς η πειθαρχία και το καθαρό πλαίσιο ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας, ενώ η απουσία τους μπορεί να γεννήσει σύγχυση, συγκρούσεις και δυσλειτουργίες.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, εξηγώντας ότι η κοινή στάση και η συνέπεια στα μηνύματα που λαμβάνουν τα παιδιά είναι απολύτως κρίσιμες για την ομαλή τους ανάπτυξη. Όπως είπε, όταν σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον δεν λειτουργούν σε μια κοινή κατεύθυνση, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με αντιφατικά σήματα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις και δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ότι ξεκινούν σεμινάρια, τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά, για γονείς, με στόχο την ενδυνάμωση των κοινοτήτων τους και τη βελτίωση της επικοινωνίας τους με το σχολείο.

Η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη σε σειρά παρεμβάσεων του υπουργείου για την υποστήριξη της σχολικής καθημερινότητας. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στην αύξηση του αριθμού ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, στην ενίσχυση των ομάδων υποστήριξης, αλλά και στις επιμορφωτικές δράσεις που σχεδιάζονται τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου έχουν ενταθεί και γι’ αυτό απαιτείται περαιτέρω ενδυνάμωση και της ψυχικής ανθεκτικότητας των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο προανήγγειλε και νομική θωράκιση σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε επίσης στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης αλλαγών στη συμπεριφορά των μαθητών, σημειώνοντας ότι η πρόληψη και η άμεση παρέμβαση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές στην αποτροπή περιστατικών βίας, περιθωριοποίησης ή αποκλεισμού. Έδωσε έτσι ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όταν εκδηλώνονται, αλλά και στη δυνατότητα να εντοπίζονται νωρίς τα σημάδια που προμηνύουν δυσκολίες.

Σε σχέση με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, σημείωσε ότι γίνεται συνεχής προσπάθεια για την κάλυψη κενών και τη βελτίωση του προγραμματισμού, αναγνωρίζοντας πάντως ότι σε ένα τόσο μεγάλο και δυναμικό σύστημα η πλήρης εξάλειψη των αναγκών σε προσωπικό παραμένει διαρκής πρόκληση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην παράλληλη στήριξη, λέγοντας ότι επιδιώκεται η διατήρηση και ενίσχυση των σχετικών δομών με χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο σημείο αυτό υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο του 2025 ιδρύθηκαν 3.448 νέα Τμήματα Ένταξης σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αριθμός που, όπως ανέφερε, αποτελεί τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα.

Κλείνοντας, η υπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστική και για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο είναι πλήρως προετοιμασμένο για την ομαλή διεξαγωγή τους και καλώντας τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Το συνολικό μήνυμα της παρέμβασής της ήταν ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου παραμένει η διαμόρφωση ενός σχολείου σύγχρονου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού, που να στηρίζει ουσιαστικά μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.

