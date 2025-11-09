Ζαχαράκη: «Σοβαρή απειλή η χρήση ναρκωτικών στα σχολεία», ενισχύονται τα μέτρα πρόληψης των μαθητών από την Δυτική Αχαΐα

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε την βαθιά της ανησυχία για το περιστατικό χρήσης ναρκωτικών από 13χρονο μαθητή σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας, το οποίο οδήγησε στην κατάρρευσή του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ρίου. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός χαρακτήρισε το γεγονός ως «μία σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας», τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια από σχολεία, γονείς και Αρχές.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025, σε γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας. Ο ανήλικος εντοπίστηκε στο προαύλιο του σχολείου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή, μετά από κατανάλωση κάνναβης. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Επειτα από λίγη ώρα αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους, που είχαν πουλήσει τις ναρκωτικές ουσίες στον 13χρονο.

Η Ζαχαράκη ανακοίνωσε την εντατικοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά της εξάρτησης, με έμφαση σε σεμινάρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Επιπλέον, το Υπουργείο θα προωθήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για αυστηρότερη τιμωρία διακινητών σε σχολεία και θα ενισχύσει την παρουσία συμβούλων ψυχικής υγείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.





