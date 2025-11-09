Ζαχαράκη: «Σοβαρή απειλή η χρήση ναρκωτικών στα σχολεία», ενισχύονται τα μέτρα πρόληψης των μαθητών από την Δυτική Αχαΐα

Η Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στο «Mega Σαββατοκύριακο» για το πρόσφατο περιστατικό χρήσης ναρκωτικών από μαθητή σε σχολείο στην Αχαΐα.

Ζαχαράκη: «Σοβαρή απειλή η χρήση ναρκωτικών στα σχολεία», ενισχύονται τα μέτρα πρόληψης των μαθητών από την Δυτική Αχαΐα
09 Νοέ. 2025 11:14
Pelop News

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε την βαθιά της ανησυχία για το περιστατικό χρήσης ναρκωτικών από 13χρονο μαθητή σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας, το οποίο οδήγησε στην κατάρρευσή του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ρίου. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός χαρακτήρισε το γεγονός ως «μία σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας», τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια από σχολεία, γονείς και Αρχές.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025, σε γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας. Ο ανήλικος εντοπίστηκε στο προαύλιο του σχολείου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή, μετά από κατανάλωση κάνναβης. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Επειτα από λίγη ώρα αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους, που είχαν πουλήσει τις ναρκωτικές ουσίες στον 13χρονο.

Η Ζαχαράκη ανακοίνωσε την εντατικοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά της εξάρτησης, με έμφαση σε σεμινάρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Επιπλέον, το Υπουργείο θα προωθήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για αυστηρότερη τιμωρία διακινητών σε σχολεία και θα ενισχύσει την παρουσία συμβούλων ψυχικής υγείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.


 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:10 Που θα δείτε τις μονομαχίες στην Σούπερ Λιγκ 1 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
13:59 Οργή από μητέρα θύματος των Τεμπών για τη βράβευση φοιτήτριας από τον Κώστα Αχ. Καραμανλή
13:55 Συνελήφθη για παράνομη μετακίνηση 300 προβάτων!
13:50 Χιονοδρομικό: Το υπουργείο Τουρισμού… έριξε τα Καλάβρυτα
13:48 Πανηγυρικός Εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου στα Γαλαξιδιώτικα Αιγίου
13:39 Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη, τη Δευτέρα η κηδεία του
13:35 Τρεις ιερείς (o ένας youtuber) διακινούσαν κοκαϊνη και παράνομους μετανάστες!
13:30 Πόρτο: Η πόλη του κρασιού, τι να δείτε
13:20 Εντυπωσιακή η πρώτη Open Day στη Σχολή Ικάρων
13:16 Πιάνουν δουλειά οι αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους καταυλισμούς Ρομά
13:13 Bόλος: Σάλος στην πόλη με πλωτάρχη που φέρεται να ασελγούσε σε παιδιά…
13:10 Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εκτός τον Εσπερο και έκανε το 4Χ4
12:59 Τσουκαλάς: Ζητά απαντήσεις από τον πρωθυπουργό για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ
12:49 Κακοκαιρία: 40 ώρες ισχυρών καταιγίδων, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα, τι προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας ΧΑΡΤΕΣ
12:38 Youth Referees: Το στοίχημα της ΕΟΚ που κερδίζεται!
12:38 Σφίγγει τον κλοιό η ΑΑΔΕ : Πλειστηριασμοί και διεθνείς έρευνες για μεγαλοοφειλέτες
12:29 Τσιάρας: «Κίνδυνος για τη φέτα και την κτηνοτροφία»
12:22 Πάτρα: «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» στο θέατρο act
12:21 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, τι βρέθηκε στο σπίτι του
12:13 Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με πρόγραμμα, ήθος και προοδευτική πορεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ