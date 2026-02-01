Zαχάρω Ηλείας: άνοιξε η γη από την ισχυρή βροχόπτωση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ανοιξη η γη κυριολεκτικά, από την πολλή και δυνατή βροχή!

Το πρωί της Κυριακής στον έλεγχο των υπηρεσιών του δήμου Ζαχάρως στην περιοχή, μετά από μια νύχτα με έντονη βροχόπτωση για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Οδοποιίας Άρης Λαλιώτης βρέθηκε στην περιοχή της Κoστομέρας, μπροστά σε μια μεγάλη καθίζηση και άμεσα ενημέρωσε το δήμαρχο Κώστα Μητρόπουλο.

Ο δρόμος που ενώνει την περιοχή με τη Μίνθη έχει καταστραφεί και είναι αδιάβατος. Το φαινόμενο προφανώς βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη στο δήμο Ζαχάρως λαμβάνουν μέτρα, εξετάζοντας τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Τις τελευταίες ημέρες κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων και μετά, καταγράφονται σε διάφορα σημεία φαινόμενα κατολισθήσεων.

Μετά τον όγκο του νερού που έχει πέσει το φετινό χειμώνα, χαλαρά εδάφη παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα και οι τοπικές αρχές βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις.

Φωτογραφίες ilialive.gr

