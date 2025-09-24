Ζαγόρι: Επίθεση αρκούδας σε ηλικιωμένο στην αυλή του σπιτιού του

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου έπειτα από επίθεση αρκούδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος δέχθηκε την επίθεση στην αυλή του σπιτιού του. Συγχωριανοί του που άκουσαν τις φωνές έτρεξαν για βοήθεια και βρήκαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι οι αρκούδες συχνά φτάνουν μέσα στα χωριά καθώς ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και σε καρποφόρα δέντρα όμως το συγκεκριμένο συμβάν είναι πρωτοφανές για το Ζαγόρι.

