Ζαγοροχώρια: Ταξίδι στην πέτρα και τη φύση

Για πολλούς ιδανική εποχή για να τα επισκεφτείς είναι το Φθινόπωρο

Ζαγοροχώρια: Ταξίδι στην πέτρα και τη φύση
16 Νοέ. 2025 11:09
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή αφορά τα Ζαγοροχώρια που είναι σχετικά κοντά στην Πάτρα αν δεχτούμε οτι πλέον τα Ιωάννινα απέχουν το πολύ δύο ώρες από την αχαϊκή πρωτεύουσα. Συνδυασμός πέτρας και ορεινής φύσης, τα ορεινά χωριά του Ζαγορίου συνδυάζουν την ηπειρώτικη φιλοξενία και αισθητική σε έναν και μόνο τόπο.

Πάμε να δούμε τα βασικότερα χωριά:
Πάπιγκο: Ακριβώς κάτω από τις βραχώδεις απολήξεις της Τύμφης, το Πάπιγκο -το κατεξοχήν τουριστικό χωριό του Ζαγορίου- είναι χωρίς αμφιβολία το σύμβολο της ορεινής μαγείας. Σήμα κατατεθέν του Πάπιγκου και γενικά του Ζαγορίου, το διάσημο μικρό φαράγγι με τα ασβεστολιθικά πετρώματα δημιουργήθηκε στη διάρκεια πολλών αιώνων αφήνοντας παράλληλα πίσω του μικρές λιμνούλες με δροσερό νερό που κάθε καλοκαίρι.
Μονοδένδρι: Σχεδόν έτοιμο να κατρακυλήσει στην χιλιοφωτογραφημένη χαράδρα του Βίκου, το χωριό στην άκρη της πιο διάσημης χαράδρας της Ελλάδας ξεχωρίζει για δύο πράγματα: τις πίτες και το κρασί του. Αν και η Ηπειρος, γενικά, έχει μια κλίση προς τις πίτες, το Μονοδένδρι φαίνεται ότι πάει ένα βήμα παραπέρα εφευρίσκοντας πρωτότυπες λαχανόπιτες, κρεατόπιτες, τυρόπιτες που δύσκολα θα δοκιμάσετε αλλού. Καπέσοβο: Ησυχο, γραφικό και πέτρινο χάρη στην χαρακτηριστική ζαγορίσια αρχιτεκτονική, το Καπέσοβο ξεχωρίζει για τον χτισμένο το 1793 ναό του Αγίου Νικολάου.
Δίλοφο: Ισως, το καλύτερα διατηρημένο χωριό του Ζαγορίου που κατάφερε το ακατόρθωτο, να αντισταθεί σθεναρά στο μαζικό κύμα τουριστικοποίησης της περιοχής. Αναγνωρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός από το υπουργείο Πολιτισμού, το Δίλοφο ξεχωρίζει για τα γραφικά καλντερίμια του που ενώνουν τον Κάτω, Ανω και Πέρα μαχαλά, ενώ τα ψηλά αρχοντικά του χωριού αποτελούν ζωντανή απόδειξη του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής.
Τσεπέλοβο: Είναι το μεγαλύτερο χωριό του Ζαγορίου με πεντακόσιους μόνιμους κατοίκους και, όπως και τα περισσότερα χωριά της περιοχής, γνώρισε τεράστια οικονομική άνθηση κατά τον 19ο αιώνα. Απόδειξη; Τα εξαιρετικά αρχοντικά του χωριού, αλλά και η διάσημη εκκλησία στο κέντρο του χωριού, ο Αγιος Νικόλαος. Εδώ, θα βρείτε και τον τάφο του ποιητή Ιωάννη Βηλαρά, που κατέφυγε εδώ κυνηγημένος από τον Αλή Πασά, ενώ κοντά στο χωριό βρίσκεται και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρογκοβού, όπου στα χρόνια λίγο πριν από την επανάσταση του 1821, ιδρύθηκε ένα πανεπιστήμιο της εποχής.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:05 Στο Ζευγολατιό η βάση της σπείρας Ρομά που κατηγορείται για απάτες με λεία 35 εκατ. ευρώ!
14:59 Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης
14:52 Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια
14:35 Απάντηση Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα: «Γιατί μπροστά στο Μνημείο;»
14:32 Πολυτεχνείο: Στεφάνι ο Κασσελάκης μαζί με αντιστασιακούς
14:26 Κ. Τασούλας στον Β. Ζελένσκι: Η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου,
14:13 Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη
14:08 Κωνσταντινούπολη: Μάνα και τα δυο της παιδιά πέθαναν από ψεκασμένα τρόφιμα!
14:02 Μητσοτάκης-Ζελένσκι: Πέφτουν υπογραφές στο Μαξίμου παρουσία και της κ. Γκιλφόιλ
13:55 Συντάξεις: Δείτε για ποιο λόγο θα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις
13:33 Πότε προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα
13:28 Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
13:18 Διεύρυνση ωραρίου και προσφορές οι κινήσεις του Εμπορικού Συλλόγου ενόψει black Friday και Αγ. Ανδρέα
13:08 Έφυγε ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης-Το βιογραφικό του
13:00 Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
12:54 Νέες αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα για το κύκλωμα με τις απάτες
12:43 «Πάτησε» Ελλάδα ο Ζελένσκι –Με ποιους θα συναντηθεί για την συμφωνία με το φυσικό αέριο
12:37 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου
12:26 Η Αχαϊα ψηλά στην ανεπίσημη κατάταξη του ΣΕΓΑΣ
12:18 Ωρα Πατρών: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το τρένο, υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ