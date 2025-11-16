Ζαγοροχώρια: Ταξίδι στην πέτρα και τη φύση

Η σημερινή μας επιλογή αφορά τα Ζαγοροχώρια που είναι σχετικά κοντά στην Πάτρα αν δεχτούμε οτι πλέον τα Ιωάννινα απέχουν το πολύ δύο ώρες από την αχαϊκή πρωτεύουσα. Συνδυασμός πέτρας και ορεινής φύσης, τα ορεινά χωριά του Ζαγορίου συνδυάζουν την ηπειρώτικη φιλοξενία και αισθητική σε έναν και μόνο τόπο.

Πάμε να δούμε τα βασικότερα χωριά:

Πάπιγκο: Ακριβώς κάτω από τις βραχώδεις απολήξεις της Τύμφης, το Πάπιγκο -το κατεξοχήν τουριστικό χωριό του Ζαγορίου- είναι χωρίς αμφιβολία το σύμβολο της ορεινής μαγείας. Σήμα κατατεθέν του Πάπιγκου και γενικά του Ζαγορίου, το διάσημο μικρό φαράγγι με τα ασβεστολιθικά πετρώματα δημιουργήθηκε στη διάρκεια πολλών αιώνων αφήνοντας παράλληλα πίσω του μικρές λιμνούλες με δροσερό νερό που κάθε καλοκαίρι.

Μονοδένδρι: Σχεδόν έτοιμο να κατρακυλήσει στην χιλιοφωτογραφημένη χαράδρα του Βίκου, το χωριό στην άκρη της πιο διάσημης χαράδρας της Ελλάδας ξεχωρίζει για δύο πράγματα: τις πίτες και το κρασί του. Αν και η Ηπειρος, γενικά, έχει μια κλίση προς τις πίτες, το Μονοδένδρι φαίνεται ότι πάει ένα βήμα παραπέρα εφευρίσκοντας πρωτότυπες λαχανόπιτες, κρεατόπιτες, τυρόπιτες που δύσκολα θα δοκιμάσετε αλλού. Καπέσοβο: Ησυχο, γραφικό και πέτρινο χάρη στην χαρακτηριστική ζαγορίσια αρχιτεκτονική, το Καπέσοβο ξεχωρίζει για τον χτισμένο το 1793 ναό του Αγίου Νικολάου.

Δίλοφο: Ισως, το καλύτερα διατηρημένο χωριό του Ζαγορίου που κατάφερε το ακατόρθωτο, να αντισταθεί σθεναρά στο μαζικό κύμα τουριστικοποίησης της περιοχής. Αναγνωρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός από το υπουργείο Πολιτισμού, το Δίλοφο ξεχωρίζει για τα γραφικά καλντερίμια του που ενώνουν τον Κάτω, Ανω και Πέρα μαχαλά, ενώ τα ψηλά αρχοντικά του χωριού αποτελούν ζωντανή απόδειξη του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής.

Τσεπέλοβο: Είναι το μεγαλύτερο χωριό του Ζαγορίου με πεντακόσιους μόνιμους κατοίκους και, όπως και τα περισσότερα χωριά της περιοχής, γνώρισε τεράστια οικονομική άνθηση κατά τον 19ο αιώνα. Απόδειξη; Τα εξαιρετικά αρχοντικά του χωριού, αλλά και η διάσημη εκκλησία στο κέντρο του χωριού, ο Αγιος Νικόλαος. Εδώ, θα βρείτε και τον τάφο του ποιητή Ιωάννη Βηλαρά, που κατέφυγε εδώ κυνηγημένος από τον Αλή Πασά, ενώ κοντά στο χωριό βρίσκεται και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρογκοβού, όπου στα χρόνια λίγο πριν από την επανάσταση του 1821, ιδρύθηκε ένα πανεπιστήμιο της εποχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



