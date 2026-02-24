Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσιοποίησε βίντεο από το υπόγειο καταφύγιο όπου βρέθηκε στις πρώτες ημέρες του πολέμου, στέλνοντας μήνυμα αντοχής και αντίστασης.

Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
24 Φεβ. 2026 13:29
Pelop News

Βίντεο από υπόγειο καταφύγιο που χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα στάδια του πολέμου δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή.

Στο μήνυμά του αναφέρθηκε στις αρχικές προβλέψεις για ταχεία κατάληψη του Κιέβου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη του πολέμου αποδεικνύει –όπως είπε– την αντοχή και την επιμονή της ουκρανικής κοινωνίας. Υπογράμμισε ότι πίσω από αυτή την πορεία βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες, συνεχής προσπάθεια και δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Στο βίντεο εμφανίζεται να περπατά στους χώρους του καταφυγίου, το οποίο – όπως ανέφερε – φιλοξενούσε εκατοντάδες ανθρώπους στην αρχή του πολέμου και αποτέλεσε κέντρο επιχειρησιακών και κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Εκεί πραγματοποιούνταν καθημερινές στρατιωτικές συσκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες με ξένους ηγέτες και κρίσιμες αποφάσεις για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο Ζελένσκι έδειξε επίσης έναν μικρό χώρο όπου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε τις πρώτες συνομιλίες με ηγέτες άλλων χωρών. Αναφέρθηκε ειδικά στην επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι του προτάθηκε αποχώρηση από την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας, πρόταση που – όπως είπε – απέρριψε, ζητώντας στρατιωτική στήριξη αντί μεταφοράς.

Η δημοσιοποίηση του χώρου και οι δηλώσεις του εντάσσονται στη συμβολική υπενθύμιση της ανθεκτικότητας της χώρας, καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να επηρεάζει βαθιά την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:58 Τραγικές συνθήκες νοσηλείας στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Πάτρας: Εφηβος νοσηλεύεται σε στρώμα στο έδαφος
14:55 Απήγαγαν και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο: Το θρίλερ με τον 85χρονο που συγκλονίζει την Αυστραλία
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ