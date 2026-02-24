Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο από υπόγειο καταφύγιο που χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα στάδια του πολέμου δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή.

Στο μήνυμά του αναφέρθηκε στις αρχικές προβλέψεις για ταχεία κατάληψη του Κιέβου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη του πολέμου αποδεικνύει –όπως είπε– την αντοχή και την επιμονή της ουκρανικής κοινωνίας. Υπογράμμισε ότι πίσω από αυτή την πορεία βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες, συνεχής προσπάθεια και δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Στο βίντεο εμφανίζεται να περπατά στους χώρους του καταφυγίου, το οποίο – όπως ανέφερε – φιλοξενούσε εκατοντάδες ανθρώπους στην αρχή του πολέμου και αποτέλεσε κέντρο επιχειρησιακών και κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Εκεί πραγματοποιούνταν καθημερινές στρατιωτικές συσκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες με ξένους ηγέτες και κρίσιμες αποφάσεις για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο Ζελένσκι έδειξε επίσης έναν μικρό χώρο όπου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε τις πρώτες συνομιλίες με ηγέτες άλλων χωρών. Αναφέρθηκε ειδικά στην επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι του προτάθηκε αποχώρηση από την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας, πρόταση που – όπως είπε – απέρριψε, ζητώντας στρατιωτική στήριξη αντί μεταφοράς.

Η δημοσιοποίηση του χώρου και οι δηλώσεις του εντάσσονται στη συμβολική υπενθύμιση της ανθεκτικότητας της χώρας, καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να επηρεάζει βαθιά την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής.

