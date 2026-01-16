Ζελένσκι: Έτοιμο το Κίεβο για ειρηνευτική συμφωνία – Στο τραπέζι υπογραφές και εγγυήσεις ασφάλειας

Την πρόθεση της Ουκρανίας να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας εξέφρασε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υπογραφών ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον προηγηθεί σύγκλιση.

Όπως δήλωσε, τα σχετικά έγγραφα συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογραφούν άμεσα, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η τελική επικύρωση μιας συμφωνίας που θα οδηγούσε στον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων να πραγματοποιηθεί στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (19–23 Ιανουαρίου), όπου αναμένεται η παρουσία διεθνών ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικείμενο τις συνομιλίες για εγγυήσεις ασφάλειας και ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων που αφορά τη μελλοντική ευημερία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το Κίεβο επιδιώκει σαφή εικόνα για τις προθέσεις και τη στάση της Μόσχας.

«Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας που να υπερβαίνουν τη θητεία του Τραμπ», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς κύκλους ή χρονικά όρια. Την ίδια στιγμή, κατηγόρησε τη Ρωσία για καθυστερήσεις στις ειρηνευτικές διαδικασίες, σημειώνοντας πως τα τελεσίγραφα δεν συνιστούν μέθοδο διπλωματίας.

