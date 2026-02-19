Ζελένσκι για NATO: «Αν υπάρξουν εκπλήξεις, θα αντιδράσουμε»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα νέο έγγραφο που αφορά τις σχέσεις NATO – Ρωσίας, υποστήριξε σήμερα (19.02.2026) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στον Βρετανό δημοσιογράφο Piers Morgan, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις για διαβουλεύσεις «πίσω από κλειστές πόρτες».

«Γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί, και πιθανώς ορισμένοι Ευρωπαίοι, συζητούν ένα νέο έγγραφο με τη Μόσχα που θα αφορά το NATO και τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το ζήτημα μας αφορά άμεσα»

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι, εφόσον υπάρξει τέτοια συμφωνία, η Ουκρανία θα πρέπει να έχει λόγο στις σχετικές συζητήσεις.

«Είναι σημαντικό για εμένα να συζητήσουν μαζί μας την πιθανή μας θέση στο NATO. Όχι μόνο με τους Ρώσους — μαζί μας. Επειδή μας αφορά», σημείωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου. «Αν και μπορούν να το κάνουν και χωρίς εμάς. Ίσως δεν ξέρουμε κάτι», πρόσθεσε.

«Θα αντιδράσουμε σε πιθανές εκπλήξεις»

Ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

«Σε κάθε περίπτωση, θα αντιδράσουμε σε εκπλήξεις, εάν τελικά αυτές υπάρξουν», τόνισε.

Η προοπτική ένταξης στο NATO

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία, σημειώνοντας ότι —όπως είπε— ούτε η προηγούμενη ούτε η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση δείχνουν να υποστηρίζουν άμεσα αυτή την προοπτική.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και αυτή η κυβέρνηση δεν μας βλέπουν στο NATO. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον η Ουκρανία δεν θα είναι, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς», ανέφερε.

«Έχουμε ήδη κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Δηλώσαμε ότι θέλουμε και είμαστε έτοιμοι να γίνουμε μέρος του NATO. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των εταίρων μας», πρόσθεσε.

Αιχμές για τον Πούτιν

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει βαθύτερη γνώση για τη Ρωσία.

«Ξέρω περισσότερα για τη Ρωσία από όσα ξέρει εκείνος για την Ουκρανία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η μόνη συζήτηση που θεωρεί ουσιαστική αφορά τον τερματισμό του πολέμου.

«Το μόνο πράγμα για το οποίο θέλω να μιλήσω μαζί του είναι πώς θα τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα», δήλωσε.

Νέα στρατιωτική βοήθεια από τη Σουηδία

Την ίδια στιγμή, η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα (19.02.2026) νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 1,42 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το πακέτο θα περιλαμβάνει:

συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

drones

πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

