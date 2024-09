Ζελένσκι για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Η πολιτική βία δεν έχει θέση στον κόσμο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε σήμερα την «πολιτική βία» μετά την φερόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η πολιτική βία δεν έχει θέση πουθενά στον κόσμο», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Είναι καλό που ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας συνελήφθη γρήγορα», πρόσθεσε χωρίς να αναφέρει τη σχέση του υπόπτου με την Ουκρανία, καθώς το άτομο αυτό έχει ταυτοποιηθεί ως υποστηρικτής του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας από πολλά μέσα ενημέρωσης.

I am glad to hear that @realDonaldTrump is safe and unharmed. My best wishes to him and his family. It’s good that the suspect in the assassination attempt was apprehended quickly. This is our principle: the rule of law is paramount and political violence has no place anywhere in…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024