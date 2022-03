Ζελένσκι: H Ρωσία αναπτύσσει Σύρους μισθοφόρους – Xρειάζονται πιο δυναμικές κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει στείλει Σύρους μισθοφόρους στην Ουκρανία, ενώ εμφανίστηκε να μην είναι ικανοποιημένος από όσα αποφασίστηκαν στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που γίνεται στις Βερσαλλίες, λέγοντας ότι χρειάζονται πιο δυναμικές κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ακόμα ότι χρειάζεται χρόνος και υπομονή «μέχρι να φτάσουμε στη νίκη» και ότι είναι σε ένα στρατηγικό σημείο οι επιχειρήσεις.

«Είναι αδύνατο να πούμε πόσες ημέρες έχουμε ακόμη για να απελευθερώσουμε την ουκρανική γη. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι θα το κάνουμε. Γιατί έχουμε ήδη φτάσει σε ένα κομβικό σημείο» δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

“This is our patriotic war.”

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says he cannot say how long it will take to claim “our land back” from Russian troops, but “we can do it”.https://t.co/cz5NTchyMw

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/p8qeN1Tg1B

— Sky News (@SkyNews) March 11, 2022