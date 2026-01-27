Ζελένσκι: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την κίνηση αυτή ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

