Ζελένσκι: Η ιστορική ομιλία στο Κονγκρέσο των ΗΠΑ – Οι επευφημίες, οι σημαίες, τα μπλε ταγέρ και οι κίτρινες εσάρπες ΒΙΝΤΕΟ

Μπλε και κίτρινα παντού, σημαίες και επευφημίες: τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου υποδέχθηκαν χθες Τετάρτη θερμά τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εκφώνησε ιστορική. Πολλές γυναίκες πολιτικοί φορούσαν μπλε ταγέρ ή κίτρινες εσάρπες, ενώ κάποιοι άνδρες φορούσαν τα χρώματα της Ουκρανίας στη μπουτονιέρα τους, ένας μάλιστα είχε βάλει μια μικρή ουκρανική σημαία στην τσέπη του σακακιού του.

Ο Ζελένσκι έγινε δεκτός υπό τις επευφημίες των κοινοβουλευτικών οι οποίοι έμειναν όρθιοι επί σχεδόν δύο λεπτά και τον χειροκροτούσαν, ενώ τρεις κρατούσαν και μια ουκρανική σημαία.

Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι, όπως η Λόρεν Μπέμπερτ και ο Ματ Γκεντζ –ένθερμοι υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόνανλτ Τραμπ- επέλεξαν να μην χειροκροτήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η ομιλία του Ζελένσκι διήρκησε 20 λεπτά, στη διάρκεια των οποίων οι κοινοβουλευτικοί συχνά τον χειροκροτούσαν, ενώ κάποιες στιγμές γέλασαν, όπως όταν για παράδειγμα ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας σηκώθηκαν και πάλι όρθια για να τον χειροκροτήσουν.

