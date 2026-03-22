Ζελένσκι: «Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις»

Σε μια κρίσιμη αποτίμηση της κατάστασης στο μέτωπο προχώρησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να εντείνουν τις επιθετικές τους επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, εκμεταλλευόμενες τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι η περασμένη εβδομάδα έφερε σημαντικές αλλαγές στις θέσεις των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντονέτσκ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το εύρος ή την κατεύθυνση αυτών των αλλαγών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις περιοχές του Χάρκιβ και του Σούμι, όπου παρατηρούνται επίμονες απόπειρες των ρωσικών μονάδων να προωθηθούν πέρα από τη συνοριακή γραμμή.«Οι ρωσικές μονάδες που πραγματοποιούν αυτές τις απόπειρες εξοντώνονται», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ένταση των επιθέσεων έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των απωλειών για τις δυνάμεις της Μόσχας.

Η αναφορά στις καιρικές συνθήκες υποδηλώνει ότι η ξηρασία του εδάφους επιτρέπει πλέον τη μεγαλύτερη κινητικότητα βαρέων τεθωρακισμένων οχημάτων, γεγονός που η Ρωσία επιχειρεί να αξιοποιήσει για να διασπάσει την ουκρανική άμυνα. Ωστόσο, η ουκρανική πλευρά επιμένει ότι η στρατηγική της «ενεργητικής άμυνας» συνεχίζει να επιφέρει βαρύ πλήγμα στο ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό του εχθρού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



