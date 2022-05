Ζελένσκι – Μακρόν: Σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία  για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ότι αφορά τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία.

«Ενημέρωσα για την πορεία των εχθροπραξιών, την επιχείρηση διάσωσης των στρατιωτικών από το Azovstal και το όραμα για τις προοπτικές της ειρηνευτικής διαδικασίας. Έθεσα το ζήτημα της προμήθειας καυσίμων στην Ουκρανία», αναφέρει η ανάρτηση που έκανε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Finished a long and meaningful phone conversation with @EmmanuelMacron. Told about the course of hostilities, the operation to rescue the military from Azovstal and the vision of the prospects of the negotiation process. Raised the issue of fuel supply to Ukraine. (1/2)

