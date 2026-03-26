Ζελένσκι: Όρος των ΗΠΑ η παραχώρηση του Ντονμπάς για εγγυήσεις ασφαλείας

Η γεωπολιτική σκακιέρα αλλάζει δραματικά, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να ανακατευθύνει τις προτεραιότητες των ΗΠΑ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει την άμεση λήξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ασκώντας έντονη πίεση στην ουκρανική πλευρά για εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παρέχουν υψηλού επιπέδου εγγυήσεις ασφαλείας, μόνο όμως εάν η Ουκρανία αποδεχθεί την παραχώρηση του ανατολικού τμήματος της χώρας στη Ρωσία.

Η θέση Ζελένσκι: Προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς το Ντονμπάς αποτελεί κρίσιμο αμυντικό προπύργιο.

Η θέση Πούτιν: Ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος, θεωρώντας τον έλεγχο του Ντονμπάς θεμελιώδη στόχο της εισβολής.

Ο ρόλος Τραμπ: Κατά τον Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει μια στρατηγική πίεσης προς το Κίεβο, επηρεασμένος από τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη διπλωματική ένταση, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την κυβέρνηση Τραμπ για τη συνεχιζόμενη παροχή των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, παρά την τεράστια ζήτηση που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ωστόσο, τόνισε ότι οι ποσότητες που φτάνουν στο Κίεβο υπολείπονται των πραγματικών αναγκών της χώρας, ειδικά μετά τους πρόσφατους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Με τον τέταρτο γύρο συνομιλιών να έχει αναβληθεί λόγω της κρίσης στο Ιράν, ο Ζελένσκι εκτιμά ότι η Μόσχα ποντάρει στην «κόπωση» των ΗΠΑ. Ο ίδιος επανέλαβε ότι μια προσωπική συνάντηση κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ίσως είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρεθεί λύση στα ακανθώδη ζητήματα των εδαφικών κυριαρχιών και των μελλοντικών εγγυήσεων.

