Ζελένσκι προς υπουργούς: «Προετοιμαστείτε για μακρά σύγκρουση»

Η προοπτική μιας άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, παρά τη συζήτηση των τελευταίων μηνών γύρω από πιθανή διευθέτηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκαλύπτει πληροφορίες από ιδιωτική συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με το υπουργικό του συμβούλιο.

Οι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις

Βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες εμφανίζεται η στάση της Ρωσίας. Η Μόσχα, σύμφωνα με αναλυτές, εμμένει σε απαιτήσεις που περιλαμβάνουν την παράδοση επιπλέον εδαφών από την Ουκρανία, εκτιμώντας ότι μπορεί να συνεχίσει την πολεμική προσπάθεια έως ότου εξαντληθεί η δυτική στήριξη προς το Κίεβο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέκλεισε πρόσφατα το ενδεχόμενο παροχής δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Παράλληλα, η ρωσική πλευρά θέτει ως όρο μια μελλοντική ουκρανική κυβέρνηση «φιλική» προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW), οι θέσεις αυτές δείχνουν ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Κρεμλίνου υπερβαίνουν την απλή απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την εξουσία.

Η αποκάλυψη της Wall Street Journal

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη πληροφορίες από κλειστή συνάντηση της 12ης Φεβρουαρίου, αναφέρει ότι ο Ζελένσκι φέρεται να παραδέχθηκε στους υπουργούς του πως οι έως τώρα διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία δεν απέδωσαν.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε την ανάγκη προετοιμασίας για ακόμη τρία χρόνια πολέμου, εκτιμώντας ότι η Ουάσινγκτον δύσκολα θα παράσχει τις δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θεωρούνται κρίσιμες για μια συμφωνία.

«Όλοι έπαθαν σοκ», σημειώνεται χαρακτηριστικά για το κλίμα της συνάντησης.

Ζελένσκι: «Συμβιβασμός, όχι τελεσίγραφα»

Σε δηλώσεις του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε «πραγματικούς συμβιβασμούς», απορρίπτοντας ωστόσο κάθε μορφή συνθηκολόγησης.

Όπως ανέφερε, το Κίεβο μπορεί να συζητήσει στη βάση του «μένουμε εκεί που βρισκόμαστε», παρότι η Ρωσία κατέχει σχεδόν το 20% των ουκρανικών εδαφών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη ρωσική στάση «τρομοκρατική», υπογραμμίζοντας:

«Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς που σέβονται την ουκρανική κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Δεν είμαστε έτοιμοι για τελεσίγραφα από τον επιτιθέμενο».

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι, παρά τις διπλωματικές διεργασίες, το ενδεχόμενο άμεσης εκεχειρίας παραμένει μακρινό, με τις δύο πλευρές να διατηρούν σκληρές θέσεις.

