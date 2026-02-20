Ζελένσκι προς υπουργούς: «Προετοιμαστείτε για μακρά σύγκρουση»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέκλεισε πρόσφατα το ενδεχόμενο παροχής δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Παράλληλα, η ρωσική πλευρά θέτει ως όρο μια μελλοντική ουκρανική κυβέρνηση «φιλική» προς τη Ρωσία.

Ζελένσκι προς υπουργούς: «Προετοιμαστείτε για μακρά σύγκρουση»
20 Φεβ. 2026 17:32
Pelop News

Η προοπτική μιας άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, παρά τη συζήτηση των τελευταίων μηνών γύρω από πιθανή διευθέτηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκαλύπτει πληροφορίες από ιδιωτική συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με το υπουργικό του συμβούλιο.

Οι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις

Βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες εμφανίζεται η στάση της Ρωσίας. Η Μόσχα, σύμφωνα με αναλυτές, εμμένει σε απαιτήσεις που περιλαμβάνουν την παράδοση επιπλέον εδαφών από την Ουκρανία, εκτιμώντας ότι μπορεί να συνεχίσει την πολεμική προσπάθεια έως ότου εξαντληθεί η δυτική στήριξη προς το Κίεβο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέκλεισε πρόσφατα το ενδεχόμενο παροχής δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Παράλληλα, η ρωσική πλευρά θέτει ως όρο μια μελλοντική ουκρανική κυβέρνηση «φιλική» προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW), οι θέσεις αυτές δείχνουν ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Κρεμλίνου υπερβαίνουν την απλή απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την εξουσία.

Η αποκάλυψη της Wall Street Journal

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη πληροφορίες από κλειστή συνάντηση της 12ης Φεβρουαρίου, αναφέρει ότι ο Ζελένσκι φέρεται να παραδέχθηκε στους υπουργούς του πως οι έως τώρα διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία δεν απέδωσαν.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε την ανάγκη προετοιμασίας για ακόμη τρία χρόνια πολέμου, εκτιμώντας ότι η Ουάσινγκτον δύσκολα θα παράσχει τις δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θεωρούνται κρίσιμες για μια συμφωνία.

«Όλοι έπαθαν σοκ», σημειώνεται χαρακτηριστικά για το κλίμα της συνάντησης.

Ζελένσκι: «Συμβιβασμός, όχι τελεσίγραφα»

Σε δηλώσεις του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε «πραγματικούς συμβιβασμούς», απορρίπτοντας ωστόσο κάθε μορφή συνθηκολόγησης.

Όπως ανέφερε, το Κίεβο μπορεί να συζητήσει στη βάση του «μένουμε εκεί που βρισκόμαστε», παρότι η Ρωσία κατέχει σχεδόν το 20% των ουκρανικών εδαφών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη ρωσική στάση «τρομοκρατική», υπογραμμίζοντας:

«Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς που σέβονται την ουκρανική κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Δεν είμαστε έτοιμοι για τελεσίγραφα από τον επιτιθέμενο».

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι, παρά τις διπλωματικές διεργασίες, το ενδεχόμενο άμεσης εκεχειρίας παραμένει μακρινό, με τις δύο πλευρές να διατηρούν σκληρές θέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:50 «Ήμουν σε θέση άμυνας» υποστήριξε ο 38χρονος Βούλγαρος για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, ΒΙΝΤΕΟ
18:41 «Έφυγε» από τη ζωή ο μεγάλος Απολλωνιστής Γιάννης Μούγιος
18:31 Με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα ο Μιλουτίνοφ, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Αρχιφύλακας και δολοφόνος έκαναν βόλτες σαν φιλαράκια στους διαδρόμους στις φυλακές Δομοκού
18:15 Τέμπη: Αναβολή στις εκταφές, απουσίαζε η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός από το γραφείο της!
18:04 Πάτρα: Από σήμερα η πόλη έχει νέα δημοτικά τέλη – Αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο και για το Τεχνικό Πρόγραμμα
17:56 Μπαρτζώκας: Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό
17:48 Μαρίνα Σάττι για Akyla: «Το τραγούδι του μου φάνηκε τέλειο»
17:32 Ζελένσκι προς υπουργούς: «Προετοιμαστείτε για μακρά σύγκρουση»
17:30 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η μάχεται στα Χανιά
17:25 Καιρός: Έκτακτο δελτίο, έντονα φαινόμενα σε δυτική και η ανατολική Ελλάδα
17:16 Χουάντσο: Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό
17:15 «Ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα», η μαρτυρία του συλλέκτη μετά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών της Καισαριανής
17:12 Πατρινό Καρναβάλι: Χωρίς σταματημό φτάνουν λεωφορεία με επισκέπτες – Γεμίζει η πόλη με καρναβαλιστές ΦΩΤΟ
17:08 Φυσική λύση για τη δυσκοιλιότητα – Τι προτείνουν οι ειδικοί
17:00 Ο Youtuber Jeremy στην «Π»:  «Το κράτος έχει μια τάση να ελέγχει τα πράγματα» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Αγρίνιο: Τροχαίο με τραυματία έναν μοτοσικλετιστής – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
16:44 Τραγωδία στη λίμνη Βαϊκάλη: Επτά νεκροί όταν όχημα έσπασε τον πάγο
16:40 Παπασταύρου: Oι συμφωνίες στην ενέργεια στην ατζέντα συνάντησης με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ
16:37 Πλημμυρική απειλή στο Πύθιο: Τα νερά του Έβρου «άγγιξαν» τα σπίτια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ