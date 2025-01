Ζελένσκι σε Τραμπ: «Σήμερα είναι μια ημέρα αλλαγής και ελπίδας για την επίλυση πολλών προβλημάτων»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του, λέγοντας ότι προσβλέπει σε «ενεργή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πάντα αποφασιστικός και η πολιτική ειρήνης μέσω της δύναμης που ανακοίνωσε παρέχει μια ευκαιρία να ενισχυθεί η αμερικανική ηγεσία και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και δίκαιη ειρήνη, η οποία αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα» τόνισε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.

President Trump is always decisive, and the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025