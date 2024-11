Ζελένσκι: «Θα χάσουμε αν οι ΗΠΑ κόψουν τη βοήθεια» ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία μπορεί να χάσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας εάν οι ΗΠΑ διακόψουν τη βοήθεια προς το Κίεβο.

«Εάν (η νέα κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ) κόψει (τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία), νομίζω ότι θα χάσουμε. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, θα μείνουμε και θα πολεμήσουμε. Έχουμε την παραγωγή, αλλά όχι αρκετή για να νικήσουμε. Και νομίζω ότι δεν είναι αρκετή για να επιβιώσουμε. Αλλά αν αυτή είναι η αμερικανική επιλογή, θα αποφασίσουμε τι θα πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι.

WATCH: Zelenskyy tells Fox News’ @TreyYingst that Ukraine would lose war without U.S. funding pic.twitter.com/Pi12f508jj

— TV News Now (@TVNewsNow) November 19, 2024