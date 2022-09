Ζεράρ Πικέ: Δεν τον θέλουν... τον γαμπρό οι γονείς της Κλάρα Κία

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει ο Ζεράρ Πικέ, αφού μετά τον χωρισμό με τη Σακίρα, ο ποδοσφαιριστής έχει βρει νέα σύντροφο.

Ο λόγος για την 23χρονη Κλάρα Κία Μαρτί, με την οποία εθεάθησαν σε τρυφερά στιγμιότυπα πριν από μερικές μέρες σε κοινή έξοδό τους, κάτι που σύμφωνα με δημοσιεύματα εκνεύρισε την πρώην του, Σακίρα. Αυτό συνέβη γιατί οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να μην εμφανιστούν με άλλους συντρόφους δημόσια για ένα χρόνο από την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού τους.

Απ’ ό,τι φαίνεται η ποπ σταρ δεν είναι η μόνη που δυσανασχετεί με την απόφαση του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, να μην κρατήσει κρυφή τη σχέση του με την Κία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, οι γονείς της Κλάρα Κία δεν συμφωνούν με την έκταση που έχει λάβει η σχέση της κόρης τους με τον Πικέ.

Τόσο ο πατέρας της, όσο και η μητέρα της αισθάνονται άβολα με το γεγονός ότι το όνομα της κόρης τους ακούγεται τόσο έντονα αυτό το διάστημα και οι ίδιοι επιθυμούν να κρατήσουν όσο είναι αυτό δυνατό, κρυφά τα προσωπικά τους στοιχεία. Παρόλα αυτά, στον ξένο Τύπο έχει ήδη διαρρεύσει ότι ο πατέρας της Κία έχει ένα δικηγορικό γραφείο και η μητέρα της είναι διοικητική υπάλληλος.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, μάλιστα, ο πατέρας της Κία είναι φαν του Πικέ, ενώ αναφέρεται τέλος, ότι η 23χρονη, που γνωρίζεταοι με τον Πικέ ένα χρόνο σχεδόν, μένει ήδη στο σπίτι του, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί.

Η Κλάρα Κία Μαρτί είναι φοιτήτρια δημοσίων σχέσεων και εργάζεται για τον όμιλο επενδύσεων και αθλητισμού και τα μέσα ενημέρωσης του Πικέ. Το ζευγάρι φέρεται να συναντήθηκε ενώ δούλευαν μαζί σε εκδηλώσεις.

more clownery from the concert night. clara chia and shakira's ex @3gerardpique seem like court jesters dancing for a medieval king's entertainment. what a cringe couple. they're trying way too hard. pic.twitter.com/7AxAP0Xh5T

