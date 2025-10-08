«Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν

Μετράμε πλέον αντίστροφα για την έναρξη της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα με το ενδιαφέρον των Πατρινών να είναι ήδη μεγάλο και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχουν «σπάσει» τα τηλέφωνα σε πολλά πρατήρια της πόλης.

Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα αρχίσει να διατίθεται επίσημα από τις 15 Οκτωβρίου και σύντομα θα ανακοινωθεί η τιμή ανά λίτρο. Οι τελευταίες εκτιμήσεις λένε ότι η τιμή εκκίνησης θα κυμαίνεται μεταξύ 1,05-1.10 ευρώ το λίτρο, με την τιμή να είναι μικρότερη σε σχέση με το 2024, όταν ξεκινούσε γύρω στο 1,16 – 1,17 ευρώ για να καταλήξει την άνοιξη στα 1,09 – 1,10 ευρώ.

Η πτώση τιμών τα τελευταία δύο χρόνια οφείλεται σε παράγοντες όπως η συγκρατημένη πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent, αλλά και η αυξημένη παραγωγή από τις ΗΠΑ.

Η «Πελοπόννησος», λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η διάθεση, μίλησε με δύο παράγοντες της αγοράς, τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπωλών Πάτρας, Αλεξη Παπαγιαννόπουλο, αλλά και τον ιδιοκτήτη πρατήριου, Δημήτρη Αναστασιάδη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη ζήτηση που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα.

Ο Αλέξης Παπαγιανόπουλος τόνισε: «Περιμένουμε τις αποφάσεις του υπουργείου με την τιμή διάθεσης να ξεκινά περίπου στο 1,10 το λίτρο. Το μόνο που σας μεταφέρω με σιγουριά είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλοί πελάτες μας παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν παραγγελίες για να προμηθευτούν πετρέλαιο. Οσο πιο χαμηλή θα είναι η τιμή, τόσο καλύτερο για όλους -και για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους».

Ο νέος πρόεδρος, σε ερώτηση για την επανασύσταση του Συλλόγου, υπογράμμισε: «Πήραμε μια πρωτοβουλία και επαναδραστηριοποιήθηκε ο Σύλλογος Βενζινοπωλών Πάτρας για τα συμφέροντα των έμπορων, ενώ μετά από ψηφοφορία εκλέχτηκα εγώ πρόεδρος.

Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος: Αλέξης Παπαγιαννόπουλος.

Αντιπρόεδρος: Τάσος Κολοκυθάς

Γραμματέας: Σπύρος Μπουρδανιώτης

Μέλος: Βασίλης Κολοκυθάς

Μέλος: Σπύρος Βλάχος

Μέλος: Α. Γαβριήλ

Μέλος: Τάσος Κωσταράς».

Από τη δική του πλευρά, ο Δημήτρης Αναστασιάδης είπε: «Η τάση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης είναι πτωτική και εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει η διάθεση ανάμεσα στο 1.05-1.10. Περιμένουμε τις αποφάσεις, ωστόσο οι καταναλωτές έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον και πολλοί ηλικιωμένοι έχουν παραγγείλει ήδη για να ζεσταθούν, με το που κρύωσε ο καιρός».

Πάντως, πολλές εταιρείες πετρελαίου αναμένεται να προσφέρουν εκπτώσεις και πακέτα προσφορών για να προσελκύσουν πελάτες και να διατηρήσουν τις πωλήσεις.

