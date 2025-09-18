«Ζητιάνευα για να γυρίσω σπίτι»: Απίστευτη περιπέτεια για γιατρό από την Αμαλιάδα – Του έκλεψαν το πορτοφόλι στο Μετρό ΒΙΝΤΕΟ

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε γιατρός από την Αμαλιάδα, όταν του έκλεψαν το πορτοφόλι στο μετρό της Αθήνας και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να εξασφαλίσει τα χρήματα της επιστροφής του.

«Ζητιάνευα για να γυρίσω σπίτι»: Απίστευτη περιπέτεια για γιατρό από την Αμαλιάδα - Του έκλεψαν το πορτοφόλι στο Μετρό ΒΙΝΤΕΟ
18 Σεπ. 2025 13:08
Pelop News

Ένα περιστατικό που δύσκολα θα ξεχάσει βίωσε ο διευθυντής των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για επαγγελματικό συνέδριο, αλλά έπεσε θύμα κλοπής μέσα στο μετρό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, την ώρα που κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο. Ο ίδιος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι και στο Σύνταγμα, όπου επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά».

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του. «Άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως συγκέντρωσε 23 ευρώ από επιβάτες, χρήματα με τα οποία εξασφάλισε το εισιτήριο επιστροφής του.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο τα χρήματα είχαν κάνει φτερά. Οι κάρτες του είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:42 Ολυμπιακός: Αντί-Έβανς ο Καλάθης; Εξετάζεται η περίπτωση του
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ