«Ζητιάνευα για να γυρίσω σπίτι»: Απίστευτη περιπέτεια για γιατρό από την Αμαλιάδα – Του έκλεψαν το πορτοφόλι στο Μετρό ΒΙΝΤΕΟ

Ένα περιστατικό που δύσκολα θα ξεχάσει βίωσε ο διευθυντής των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για επαγγελματικό συνέδριο, αλλά έπεσε θύμα κλοπής μέσα στο μετρό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, την ώρα που κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο. Ο ίδιος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι και στο Σύνταγμα, όπου επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά».

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του. «Άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως συγκέντρωσε 23 ευρώ από επιβάτες, χρήματα με τα οποία εξασφάλισε το εισιτήριο επιστροφής του.

Λίγη ώρα αργότερα, το πορτοφόλι του βρέθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο τα χρήματα είχαν κάνει φτερά. Οι κάρτες του είχαν ήδη ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων.





