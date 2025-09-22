Ζητούμενο η ομοιογένεια για τον ΝΟΠ

Ζητούμενο η ομοιογένεια για τον ΝΟΠ
22 Σεπ. 2025 10:36
Pelop News

Ζητούμενο η ομοιογένεια αποτελεί για τον νέο τεχνικό του ΝΟΠ Φώντα Λεμπέση τα τρία φιλικά τεστ προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με Ηλιούπολη και Ηλυσιακό, ομάδες Α2 Εθνικής.

Η έλευση αρκετών νέων παιδιών στο φετινό ρόστερ είναι λογικό να έχει χαλάσει σε ένα βαθμό την ομοιογένεια που υπήρχε και το βάρος έχει πέσει εκεί και ο Έλληνας τεχνικός είναι αισιόδοξος.
Η Πατρινή ομάδα το βράδυ της Παρασκευής, έπαιξε με τον Ηλυσιακό και το πρωί του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής αντιμετωπίσει την Ηλιούπολη, όπου δόθηκε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες και έγιναν δοκιμές σε πρόσωπα κα σχήματα.
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
Ο τεχνικός του Ομίλου, Φώντας Λεμπέσης, μετά τα φιλικά τεστ, μιλώντας στην «ΠτΔ» δήλωσε: «Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε όλη η ομάδα μαζί και δώσαμε φιλικά τεστ και διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση από τους παίκτες μου. Κάναμε δοκιμές, είδαμε πράγματα και βγάλαμε συμπεράσματα. Το ίδιο θα κάνουμε και στο τόρνευα του ΣΕΔΥ και αυτό που θέλουμε είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ωστόσο θυμίζω ότι το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος».
ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΣΕΔΥ
Από εκεί και πέρα, οι «δαίμονες» επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις και ξεκινούν προετοιμασία για τα επόμενα φιλικά που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, στην Αθήνα και στο τουρνουά του ΣΕΔΥ.
Αυτά τα παιχνίδια θα αποτελέσουν επί της ουσίας την πρόβα τζενεράλε του ΝΟΠ ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ