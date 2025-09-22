Ζητούμενο η ομοιογένεια για τον ΝΟΠ

Ζητούμενο η ομοιογένεια αποτελεί για τον νέο τεχνικό του ΝΟΠ Φώντα Λεμπέση τα τρία φιλικά τεστ προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με Ηλιούπολη και Ηλυσιακό, ομάδες Α2 Εθνικής.

Η έλευση αρκετών νέων παιδιών στο φετινό ρόστερ είναι λογικό να έχει χαλάσει σε ένα βαθμό την ομοιογένεια που υπήρχε και το βάρος έχει πέσει εκεί και ο Έλληνας τεχνικός είναι αισιόδοξος.

Η Πατρινή ομάδα το βράδυ της Παρασκευής, έπαιξε με τον Ηλυσιακό και το πρωί του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής αντιμετωπίσει την Ηλιούπολη, όπου δόθηκε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες και έγιναν δοκιμές σε πρόσωπα κα σχήματα.

ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Ο τεχνικός του Ομίλου, Φώντας Λεμπέσης, μετά τα φιλικά τεστ, μιλώντας στην «ΠτΔ» δήλωσε: «Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε όλη η ομάδα μαζί και δώσαμε φιλικά τεστ και διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση από τους παίκτες μου. Κάναμε δοκιμές, είδαμε πράγματα και βγάλαμε συμπεράσματα. Το ίδιο θα κάνουμε και στο τόρνευα του ΣΕΔΥ και αυτό που θέλουμε είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ωστόσο θυμίζω ότι το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος».

ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΣΕΔΥ

Από εκεί και πέρα, οι «δαίμονες» επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις και ξεκινούν προετοιμασία για τα επόμενα φιλικά που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, στην Αθήνα και στο τουρνουά του ΣΕΔΥ.

Αυτά τα παιχνίδια θα αποτελέσουν επί της ουσίας την πρόβα τζενεράλε του ΝΟΠ ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου.

