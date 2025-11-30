Ζητούν από τον Γ. Φλωρίδη εφαρμογή της απόφασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις!

Εξώδικη αίτηση και πρόσκληση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη κατέθεσε η πληρεξούσια δικηγόρος δύο κληρονόμων δύο εκ των επιζησάντων της σφαγής του Διστόμου, επαναφέροντας το αίτημα για την εκτέλεση της απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει, αποζημιώσεις στους ενάγοντες για την εν λόγω σφαγή.

Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων επανέρχεται στο προσκήνιο 30 χρόνια έπειτα από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και 25 χρόνια μετά από την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για το θέμα.

«Παρά το αμετάκλητο της αποφάσεως με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου, τούτο ουδέποτε εξεδήλωσε την πρόθεση εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, το οποίο σήμερα έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας. Αντιθέτως έσπευσε, καταδολιευτικά, να εκποιήσει ή και να θέσει υπό διπλωματική προστασία συγκεκριμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του», αναφέρεται στο εξώδικο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο εξώδικο, η δικαστική απόφαση, προκειμένου να εκτελεστεί, προϋποθέτει άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως υπαγορεύει το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για τον λόγο αυτόν, με την εξώδικη δήλωση ζητείται από τους κληρονόμους «να τους χορηγηθεί άδεια για να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γερμανικού Δημοσίου επί των, ήθελε ακόμη βρεθούν σε ελληνικό έδαφος, περιουσιακών του στοιχείων και να καταργηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα στους, ελάχιστους πλέον, επιζώντες των θηριωδιών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και σε όλους του Έλληνες, πως η Ελληνική Πολιτεία δεν παρέχει, ούτε καν ακούσια, προνομιακή ασυλία σε αλλοδαπό δημόσιο, απαγορεύοντας την κατά αυτού εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



