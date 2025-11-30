Ζητούν από τον Γ. Φλωρίδη εφαρμογή της απόφασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις!

Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο 30 χρόνια έπειτα από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και 25 χρόνια μετά από την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου

Ζητούν από τον Γ. Φλωρίδη εφαρμογή της απόφασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις!
30 Νοέ. 2025 18:14
Pelop News

Εξώδικη αίτηση και πρόσκληση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη κατέθεσε η πληρεξούσια δικηγόρος δύο κληρονόμων δύο εκ των επιζησάντων της σφαγής του Διστόμου, επαναφέροντας το αίτημα για την εκτέλεση της απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει, αποζημιώσεις στους ενάγοντες για την εν λόγω σφαγή.

Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων επανέρχεται στο προσκήνιο 30 χρόνια έπειτα από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και 25 χρόνια μετά από την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για το θέμα.

«Παρά το αμετάκλητο της αποφάσεως με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου, τούτο ουδέποτε εξεδήλωσε την πρόθεση εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, το οποίο σήμερα έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας. Αντιθέτως έσπευσε, καταδολιευτικά, να εκποιήσει ή και να θέσει υπό διπλωματική προστασία συγκεκριμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του», αναφέρεται στο εξώδικο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο εξώδικο, η δικαστική απόφαση, προκειμένου να εκτελεστεί, προϋποθέτει άδεια του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως υπαγορεύει το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για τον λόγο αυτόν, με την εξώδικη δήλωση ζητείται από τους κληρονόμους «να τους χορηγηθεί άδεια για να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γερμανικού Δημοσίου επί των, ήθελε ακόμη βρεθούν σε ελληνικό έδαφος, περιουσιακών του στοιχείων και να καταργηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα στους, ελάχιστους πλέον, επιζώντες των θηριωδιών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και σε όλους του Έλληνες, πως η Ελληνική Πολιτεία δεν παρέχει, ούτε καν ακούσια, προνομιακή ασυλία σε αλλοδαπό δημόσιο, απαγορεύοντας την κατά αυτού εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:44 Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
19:33 Δικηγόροι Αιγίου: Απόλυτη ισοπαλία και πάμε για τελικό την Κυριακή
19:25 Η αδυναμία επιβίωσης των αγροτών. Το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα της ελληνικής κρίσης
19:22 Εσταξε ξανά μέλι για την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
19:02 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για το μαιευτήριο
18:55 Ηττα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ – Βράβευση Κουτρούλη
18:53 Από τη Μακρυνεία Αγρινίου ο 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λούτσα
18:46 Υποχρεωτικές από τη Δευτέρα για τις επιχειρήσεις οι συναλλαγές μέσω IRIS με τους ιδιώτες
18:40 Κικίλιας: Αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικές λιμενικές υποδομές»
18:35 Ινδονησία: 442 νεκροί και πάνω από 400 αγνοούμενοι
18:30 Ελβετία: «Λαϊκή» ψήφος προστασίας για τους πολύ πλούσιους!
18:24 Αγροτικά μπλόκα: Στο Νοσοκομείο δύο αγρότες κι ένας αστυνομικός
18:15 Νέες εμπειρίες για τις Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη Νέα Σμύρνη
18:14 Ζητούν από τον Γ. Φλωρίδη εφαρμογή της απόφασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις!
18:00 Α. Νικολακόπουλος: Ζητά την ενίσχυση δικαστικών υπηρεσιών σε Πύργο και Αμαλιάδα
17:56 Χονγκ-Κονγκ: 146 οι μέχρι τώρα νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες
17:52 Τι είπαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
17:42 Συλλυπητήρια στην οικογένεια Χωρίτου από την παράταξη Σβόλη
17:37 Αιγιάλεια – ΝΔ: Ενωτική η νέα πρόεδρος στην πρώτη επίσημη δήλωσή της
17:35 Ηττα από Ανδρογέα για τις Γυναίκες του Προμηθέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ