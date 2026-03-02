«Ζωή εκτός Οθόνης» στην Πάτρα: Μια μουσική αφήγηση μνήμης στο Royal Theater

Στο Royal Theater, στην Πάτρα, παρουσιάζεται την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 20.30 η μουσική παράσταση «Ζωή εκτός Οθόνης», μια σκηνική πρόταση που συνδυάζει λόγο, εικόνα και τραγούδι, φωτίζοντας τη διαδρομή μιας οικογένειας από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα.

Η παράσταση, σε κείμενο και καλλιτεχνική επιμέλεια του Παρασκευάς Καρασούλος, αφηγείται την οδύσσεια διαφορετικών γενεών που βίωσαν πολέμους, διωγμούς, ιστορικές ανατροπές, ελπίδες και διαψεύσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μνήμη – προσωπική και συλλογική – όπως αποτυπώνεται μέσα από τα τραγούδια που συνόδευσαν έναν ολόκληρο αιώνα: από την παράδοση και το λαϊκό τραγούδι μέχρι το σύγχρονο έντεχνο.

Το «προζύμι» της οικογένειας

Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται η συμβολική έννοια του «προζυμιού». Όχι μόνο ως πρώτη ύλη για το ψωμί, αλλά ως μεταφορά για τη γλώσσα, τη ρίζα και τη συνέχεια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο: «Τρία πράγματα δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι σας: το ψωμί, η αγάπη και το τραγούδι».

Η σκηνική πρόταση λειτουργεί ως θεατρικό-μουσικό αναλόγιο, όπου η προσωπική αφήγηση συναντά την ιστορική μνήμη. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό, επεξεργασμένο από τον ζωγράφο Ανδρέας Γεωργιάδης, προβάλλεται και συνοδεύει τις αφηγήσεις, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Σταύρος Ράγιας.

Οι ερμηνευτές

Τραγουδούν και αφηγούνται ο Πατρινός Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου, ενώ ειδικά για την παράσταση στην Πάτρα συμμετέχουν οι νέοι ερμηνευτές Μαρίνα Αγγελοπούλου, Ιωάννα Γκέλλη, Ευτυχία-Μαρία Κοντογεωργοπούλου, Σεραφείμ Μαργαρίτης και Φλωρεντία Τασιάνη, που διακρίθηκαν στην 5η Ακρόαση.

Την ενορχήστρωση έχει επιμεληθεί ο Χρίστος Θεοδώρου, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Μικρή Άρκτο.

Πληροφορίες παράστασης

Royal Theater, Ακτή Δυμαίων 53 (παλαιό Πτωχοκομείο), Πάτρα

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, 20.30

Εισιτήρια: 20 ευρώ, 17 ευρώ (εξώστης)

Προπώληση: ticketservices.gr

Πληροφορίες: 2611 810524, 6971 801331

