«Ζωή εκτός Οθόνης» στην Πάτρα: Μια μουσική αφήγηση μνήμης στο Royal Theater

Η μουσική παράσταση «Ζωή εκτός Οθόνης», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Παρασκευά Καρασούλου, έρχεται στην Πάτρα την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο Royal Theater, με τους Θοδωρή Νικολάου και Δήμητρα Σελεμίδου να αφηγούνται και να τραγουδούν την οδύσσεια μιας οικογένειας μέσα στον χρόνο.

02 Μαρ. 2026 13:39
Pelop News

Στο Royal Theater, στην Πάτρα, παρουσιάζεται την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 20.30 η μουσική παράσταση «Ζωή εκτός Οθόνης», μια σκηνική πρόταση που συνδυάζει λόγο, εικόνα και τραγούδι, φωτίζοντας τη διαδρομή μιας οικογένειας από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα.

Η παράσταση, σε κείμενο και καλλιτεχνική επιμέλεια του Παρασκευάς Καρασούλος, αφηγείται την οδύσσεια διαφορετικών γενεών που βίωσαν πολέμους, διωγμούς, ιστορικές ανατροπές, ελπίδες και διαψεύσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μνήμη – προσωπική και συλλογική – όπως αποτυπώνεται μέσα από τα τραγούδια που συνόδευσαν έναν ολόκληρο αιώνα: από την παράδοση και το λαϊκό τραγούδι μέχρι το σύγχρονο έντεχνο.

Το «προζύμι» της οικογένειας

Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται η συμβολική έννοια του «προζυμιού». Όχι μόνο ως πρώτη ύλη για το ψωμί, αλλά ως μεταφορά για τη γλώσσα, τη ρίζα και τη συνέχεια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο: «Τρία πράγματα δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι σας: το ψωμί, η αγάπη και το τραγούδι».

Η σκηνική πρόταση λειτουργεί ως θεατρικό-μουσικό αναλόγιο, όπου η προσωπική αφήγηση συναντά την ιστορική μνήμη. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό, επεξεργασμένο από τον ζωγράφο Ανδρέας Γεωργιάδης, προβάλλεται και συνοδεύει τις αφηγήσεις, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Σταύρος Ράγιας.

Οι ερμηνευτές

Τραγουδούν και αφηγούνται ο Πατρινός Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου, ενώ ειδικά για την παράσταση στην Πάτρα συμμετέχουν οι νέοι ερμηνευτές Μαρίνα Αγγελοπούλου, Ιωάννα Γκέλλη, Ευτυχία-Μαρία Κοντογεωργοπούλου, Σεραφείμ Μαργαρίτης και Φλωρεντία Τασιάνη, που διακρίθηκαν στην 5η Ακρόαση.

Την ενορχήστρωση έχει επιμεληθεί ο Χρίστος Θεοδώρου, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Μικρή Άρκτο.

Πληροφορίες παράστασης
Royal Theater, Ακτή Δυμαίων 53 (παλαιό Πτωχοκομείο), Πάτρα
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, 20.30

Εισιτήρια: 20 ευρώ, 17 ευρώ (εξώστης)
Προπώληση: ticketservices.gr
Πληροφορίες: 2611 810524, 6971 801331

