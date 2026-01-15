Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Την Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 θα μεταδώσει ζωντανά το ΙΟΝΙΑΝ TV, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, από την Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα.

Ο μεγαλύτερος θεσμός της Πάτρας επιστρέφει!

Ο ρυθμός, το κέφι, η χαρά, τα χρώματα και η ζωντάνια ανταμώνουν και πάλι στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!

Το ταξίδι του Βασιλιά Καρνάβαλου για το 2026 ξεκινά το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21:00 το βράδυ από την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού!! O τηλεοπτικός σταθμός IONIAN TV πιστός στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις μεταδίδει ζωντανά την Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού και μεταφέρει από την Πάτρα και την Πλατεία Γεωργίου, την ανατροπή, την έμπνευση, την καλλιτεχνική διάθεση, τη σάτιρα, την ανεμελιά, τη δημιουργία που κάθε χρόνο μας καλούν να παραμερίσουμε για λίγο έγνοιες και προβλήματα, να ανεβάσουμε τους παλμούς της καρναβαλικής καρδιάς μας και να στείλουμε το πιο ζωντανό και χαρμόσυνο μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερο από έναν μήνα, η Αχαϊκή Πρωτεύουσα, δίνει τον ρυθμό του ξεφαντώματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δείτε ζωντανά μέσα από το ΙΟΝΙΑΝ την Τελετή Έναρξης και ζήστε την ένταση του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 από την πρώτη στιγμή.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21.00 το βράδυ συντονιζόμαστε όλοι στο ΙΟΝΙΑΝ και διακτινιζόμαστε στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα για την επιστροφή της μεγάλης γιορτής!

Πατρινό Καρναβάλι 2026 στο ΙΟΝΙΑΝ… γιατί μαζί μας #είσαι_παντού!!

