ΖΩΝΤΑΝΑ Εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια με την παρουσία Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει ομιλία το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», η οποία πραγματοποιείται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας. Η συμμετοχή του είχε περιληφθεί επισήμως στο πρόγραμμά του για τη σημερινή ημέρα.

Η εκδήλωση φέρνει στο προσκήνιο μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση γύρω από την οδική ασφάλεια, με αιχμές τόσο την πρόληψη όσο και την επιτήρηση και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους δρόμους. Στο ίδιο πλαίσιο παρεμβαίνουν κυβερνητικά στελέχη με αρμοδιότητες που συνδέονται με το ζήτημα από διαφορετικές πλευρές.

Τον λόγο αναμένεται να λάβει και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος εστιάζει στο θέμα της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναμένεται να αναφερθεί στην αστυνόμευση και στη συμβολή της στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Παρέμβαση προβλέπεται επίσης από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, με έμφαση στη χρήση καμερών και στον ρόλο που μπορούν να έχουν στον έλεγχο και στην πρόληψη τροχαίων παραβάσεων. Στην εκδήλωση συμμετέχει και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στοιχείο που συνδέει τη συζήτηση και με την καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας από μικρότερες ηλικίες.

Η επιλογή του τίτλου της εκδήλωσης δείχνει ότι το κυβερνητικό μήνυμα δεν περιορίζεται μόνο σε μέτρα καταστολής ή σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά επιχειρεί να αναδείξει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας πιο σταθερής κοινωνικής στάσης απέναντι στην οδήγηση, την τήρηση των κανόνων και τη συμπεριφορά στον δρόμο. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική ανάγνωση με βάση το περιεχόμενο και το στίγμα της εκδήλωσης.

